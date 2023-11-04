【香港創科】初創融資困難？　專家：料轉趨投資常態化　籲選定目標市場外闖

港府近年積極推動創科發展，惟本地初創將科研成果商品化，繼而踏上創科的康莊大道亦非易事。有專家直言，環球市況波動情況下，創投生態圈出現「明星企業」現象。初創融資雖困難，但過去一年數碼港融資表現穩健，料隨投資常態化，資金將轉趨「雨露均霑」。

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數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢迪表示，由於近幾年融資難，部分初創的業績或受到影響，

（初創）都是睇餸食飯，倘資本較多，發展便會快一點；若資本較少，自然會考慮未來一、兩年的需要，預留資金。當增長放慢時，其吸引力可能會較疫情前低；

甚至或會出現Down Round情況，即今輪要募資的估值，比上一輪已募到的估值還低。

面對地緣政治和疫後種種挑戰，本地初創融資比以往任何時候都難。

投資額仍穩健 投資單位增逾20間

雖然創科之路不易走，但在港府大力推動下，私營機構仍然對能持續發展和可盈利的初創企業感興趣。

據悉，數碼港自成立「數碼港投資創業基金」（CMF）以來，已投資27間初創企業項目，投資總額達到17.64億元；其「數碼港投資者網絡」去年亦迎來逾20間新投資單位，總投資單位增至逾170間，主要來自香港、內地、東南亞及歐美。

冼漢迪認為，本港的創投生態正處於自我修復中，

初創各自尋求伯樂的同時，也在尋找自身價值。香港企業的優勢是極具創意，且大家會找出彼此間的差異性再作競爭。

但提醒香港市場較細，初創需要按自身優勢，選定目標市場。

不一定要打入內地市場，但必須衝出香港。

支持港府大手筆 探索市場需要

談到港府對創科產業的支援，他則以每個獲批項目可獲至少1,000萬元的「產學研1+計劃」為例，認為資助金額多少並無絕對。香港需要更多創新，且有本地及海歸人才、大學及逾20間國家實驗室等資源。

政府是要大手筆地做，亦需要試行才知道大眾市場所需求的金額。

他另指出，國務院就河套區規劃提出雙幣基金的相關政策是一大突破點，有望改善現時本地創投資金主要來自香港的情況，並加強創科技術交流。如何在不牴觸外滙管制下達致雙幣互通，則有待兩地政府商討。

然而，在近年各大初創比賽中，不難發現優勝初創公司皆「熟口熟面」，不但略有名聲，更甚有一定資金基礎。新初創公司又能否有出頭天？

投資風險低 資金聚焦明星企業

對此，冼漢迪解釋，環球市況波動，投資專家也要向公司交代，投資該些「明星企業」的風險較少，資金難免會聚焦在它們身上。隨投資常態化，相關現象將會退卻，讓資金「雨露均霑」。

他亦強調：

全港有17間獨角獸，但生態圈不能只靠獨角獸去支撑，（投資方）也沒理由只投這17間，這行不通。

因此，對於第二梯隊、第三梯隊，以及新初創公司，數碼港、科學園及坊間正以各種方式彌補市場需求。政府將成立的投資管理公司，亦可主動投資，且起帶頭作用。

▲ 數碼港投資者網絡策劃小組主席冼漢迪指，該企積極舉辦數碼港創業投資論壇等活動，促進投資配對，支援初創企業融資，有助推動投資常態化。（殷凱怡攝）

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作者：殷凱怡

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