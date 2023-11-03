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【金融中心】新加坡金管局去年AUM減少10%至4.9萬億坡元　2011年以來首跌

股市 15:04 2023/11/03

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【金融中心】新加坡金管局去年AUM減少10%至4.9萬億坡元　2011年以來首跌

新加坡金管局（MAS）去年管理資產規模（AUM）減少10%至4.9萬億坡元，為2011年以來首次下跌。星金管局指，環球資本市場具挑戰，即使錄得健康的資本淨流入，但受累於資產估值下跌響，全球AUM仍錄得下跌。

星金管局管理的資產中，約76%來自境外資金，而且88%資金用作投資境外資產，全權委託基金的AUM則佔整體AUM約52%。另類投資方面，私募基金及創投資本AUM按年微升0.3%，對沖基金AUM增長1%。

星金管局對今年AUM增長保持審慎

期內淨流入的資產管理規模約4350億坡元，略低於2021年的4480億坡元。截至去年底，新加坡註冊的基金公司1,194間。按年增加7.8%。

星金管局對今年AUM增長保持審慎，因地緣政治緊張及衝突的風險升溫，市場不確定性及供應鏈斷裂問題持續，打壓估值及投資者情緒。當局又指，從目前資產管埋的生態系統來看，環球資產管理者及資產擁有者對於在新加坡設立辦公室的意慾仍然強烈。

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編輯：陳韻妍

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