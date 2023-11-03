【機迷熱話】PS5 Slim偷步開售？　網民發佈一系列輕薄版PS5比拼照

▲ 近日有網民已偷步取得PS5 Slim實機，並展示出多張與PS5比拼的照片。

體積比PS5減少逾30%的PS5輕薄版主機（PS5 Slim），即將在11月10日推出。惟近日有網民已偷步取得PS5 Slim實機，並展示出多張與PS5比拼的照片。

社交平台X用戶 @phantompainss 日前發佈了一系列PS5 Slim實機照片，與原版PS5實機對比之下，PS5 Slim在視覺上的佔地面積明顯較小，厚薄度減少近一半，採用白色外殼。至於背面，雖然保留了相同的接口，惟其位置稍有改動，包括HDMI及有線網絡接口，以及兩個USB接口：

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除外觀之外，該用戶又提到PS5 Slim的靜音性能，表示設定新機期間都非常安靜，估計對各位機迷的遊戲體驗也將有改善。早前傳聞亦提過，使用光碟機前需要連網，才能將這光碟機與該PS5配對註冊。用戶@phantompainss亦有為此實測：

▲ 使用光碟機前，用戶需要連網，才能將這光碟機與該PS5配對註冊；而近日另有消息提到，只需要配對一次，以後使用就不用再配對。（社交平台X截圖）

Sony上月在官方網誌透露，現有PS5型號會發售直至存貨售罄，此後Slim版本將會成為唯一 PS5型號。PS5 Slim將會在美國率先推出，之後會陸續在其他地區開始發售。PS5 Slim售價方面，光碟版售499.99 美元（約3,913港元）、數碼版售449.99 美元（約3,521港元）。香港官方售價則有待公布。

責任編輯：張寶燕



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