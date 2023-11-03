▲ 【資源股】澳洲礦企Tietto Minerals促股東拒絕招金收購要約 批作價嚴重低估其價值

招金礦業 （01818） 計劃斥資6.29億澳元（約31.7億港元）收購澳洲礦企Tietto Minerals，Tietto Minerals周五（3日）表示，不建議股東接受招金礦業收購要約，認為每股0.58澳元的收購價嚴重低估公司的價值。招金礦業對此表示失望。

已持有約7%股份Tietto Minerals的招金礦業在10月30日提出以每股0.58澳元的收購剩餘93%的股份，較10月29日Tietto Minerals收市價溢價36.5%。

Tietto：招金收購時間投機

Tietto Minerals形容，招金礦業收購時機投機取巧（opportunistically），尤其公司西非科特迪瓦的阿布賈金礦繼2023年初首次投產後，業績持續改善； Tietto Minerals正針對阿布賈以南11公里處潛在礦場進行最終可行性研究，預計將於2024年初完成。

招金礦業發聲明指，對於Tietto Minerals董事會沒有看到公司現金收購要約的價值感到失望，認為收購作價給了股東帶來很有吸引力的溢價。

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編輯：李哲毅