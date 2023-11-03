Amazon被控違反壟斷法 用秘密演算法加價賺多78億元

電商平台龍頭亞馬遜（Amazon）9月遭美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴，指該平台透過反競爭和不公平策略抬高物價。法院周四（2日）公開訴訟細節，Amazon被指利用秘密演算法加價，合共多賺取約10億美元（約78億港元）。

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Amazon網上平台擁有10億款商品，公司內部創建一款名為Nessie計劃（Project Nessie）的秘密演算法，用於識別其預測其他平台將效仿Amazon加價的特定產品。

據悉，亞馬遜2010年開始測試定價演算法，研究其他線上零售商會否追蹤其價格，並提高可能被競爭對手追蹤的產品價格。

當其餘零售商跟隨定價或加價後，亞馬遜將繼續以虛高價格銷售產品以賺取超額利潤。亞馬遜 在Prime Day和假期購物旺季會暫停使用該演算法，但公眾注意力轉移後，該公司會更廣泛運用演算法，以追回利潤。

FTC指控Amazon利用Nessie計劃作工具，於2018年4月為顧客購買的超過800萬件商品定價，總值近1.94億美元（約15.1億港元），隨後於2019年暫停計劃。

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FTC形容Nessie計劃為不公平競爭方式，透過操縱其餘線上商店加價，從而允許Amazon也加價。

FTC 投訴還指控Amazon試圖利用通訊軟件Signal的訊息消失功能銷毀通訊，向反壟斷執法機構隱瞞有關營運的信息。

Amazon發言人表示FTC 嚴重錯誤地描述該定價工具，並指公司幾年前就停用工具。

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責任編輯：鄭錦玲