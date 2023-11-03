【Google動向】Gboard輸入法測試新功能　直接複製圖片文字

▲ Google近日正測試在自家Gboard輸入法中，引入基於圖像識別（Optical Character Recognition，OCR）技術的文字掃描功能。

三星（Samsung）早前透過更新One UI 5.0，在Samsung鍵盤引入「相片截取文字」功能。據外媒《SamMobile》報道，Google近日也正仿效其做法，測試在自家Gboard輸入法引入基於圖像識別（Optical Character Recognition，OCR）技術的文字掃描功能。

目前Google的影像文字辨識技術Google Lens及Google自家相簿App Google Photos皆有內建OCR文字掃描功能，同時支援人像、物件辨識或整合等功能。報道指，該Gboard新功能隱藏於Android最新的測試版（13.6）中。

如果想使用該功能，需要首先授權予Gboard相機。在開啟「文字掃描」之後，原先位於屏幕下半部的鍵盤將會變成取景器，用戶可透過對應按鈕以捕捉文字及掃描文字。按下快門鐽後，Gboard會反白顯示文字，點擊後即可複製、貼上或編輯等。

另根據外媒《9to5Google》測試後表示，Gboard內建的文字掃描功能準確性，「與Google其他產品幾乎一致」，操作方法亦非常簡單直接。

責任編輯：張寶燕

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