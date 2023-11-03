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【人工智能】馬斯克：AI終有一天會令所有人失去工作　「未來的挑戰將是如何找到生活的意義」

股市 13:19 2023/11/03

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【人工智能】馬斯克：AI終有一天會令所有人失去工作　「未來的挑戰將是如何找到生活的意義」

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，人工智能（AI）將會成為歷史上最具顛覆性的力量，並首次出現較人類更聰明的事物，相信AI終有一天會令所有人失去工作。

AI會滿足你所有願週

馬斯克指，難以估計那個時候何時會出現，但總會有一天不再需要工作，當時，若你想要一份工作以滿足個人成就感，也是可以的，但AI有能力做任何事，「我不知道這會令人類覺得舒適，還是不舒適」。

「若你想要一個魔法精靈，AI會滿足你所有願週，而且沒有任何限制，也不會只有3個願望的制約，這是好，也可以是壞，未來的挑戰將會是我們如何找到生活的意義。」

馬斯克曾多次警告AI對人類的威脅，並曾指AI較核武更危險，他是今年初促請暫停開發較OpenAI旗下GPT-4軟件，擁有更先進AI技術的科技巨頭之一。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 科技產品 馬斯克 Tesla 人工智能
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