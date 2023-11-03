▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲12月起推出美國Salesforce銷售雲、服務雲及平台雲服務

阿里巴巴 （09988） 旗下智能骨幹業務阿里雲宣布，由12月18日起正式在阿里雲上推出美國雲端軟件公司Salesforce（美：CRM）的銷售雲、服務雲和平台雲服務。阿里雲稱，引入Salesforce三項雲服務旨在幫助在內地運營的企業，尤其是跨國企業滿足不斷變化的市場需求，遵守最新的數據駐留法規，並整合應用程式生態系統。

Salesforce銷售雲是銷售管理系統軟件，服務雲則為客戶服務平台，而平台雲是低代碼應用開發平台，託管在阿里雲上的銷售雲和服務雲將提供專屬於內地市場的功能，包括整合內地主流社交媒體和通訊平台。

Salesforce全球技術合作夥伴首席運營官Phil Richardson表示，今次合作將為其生態系統中的內地客戶提供一個集成和創新的平台。阿里雲首席商業官蔡英華表示，期待與Salesforce的合作可帶來更多產品，以支持客戶的業務發展。

首批試點客戶已開始在阿里雲上部署Salesforce，包括來自教育、奢侈品、生命科學和專業服務行業的客戶，國際教育英孚教育（Education First）就是其中之一。

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編輯：李哲毅