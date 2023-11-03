▲ 【大行報告】大摩:李寧CEO堅決肯定庫存少於5個月、無需額外撥備 第四季無計劃減價促銷

李寧 （02331） 股價今年表欠佳，摩根士丹利指，李寧行政總裁堅決肯定渠道庫存健康，預期今年底零售渠道庫存將降至4個月，批發渠道將降到4至5個月水平，即使計及未經授權的批發渠道，庫存仍少於5個月，認為無需再為庫存作額外撥備，而且否認高層變動的市場傳言。大摩予李寧「增持」評級，目標價51元。

削減第四季及明年第一季的產量

大摩稱，從李寧上半年營運資金來看，經銷商亦沒有因為庫存過多而陷入困境，而且李寧的庫存周轉日數穩定於58日，應收賬天數偏低，只有14日。

大摩引述李寧管理層指，減產屬優先措施，反映李寧為低庫存目標設立更高標準，而且公司亦意識到7至8月銷售銷售數字不達標，未來會削減第四季及明年第一季的產量。對於第四季的庫存，李寧管理強調不會進行減價促銷，反而計劃以合理價格有序銷售該批產品，因有關產品均是受歡迎的新品，只是之前訂單多於目前需求而先預留作庫存。

大摩：李寧很快可調整經營策略

大摩稱，李寧管理層認為要提供明年指引仍為時尚早，公司將優先考慮業務品質，故該行預期李寧的經營利潤率將有所改善，同時銷售增長亦是非常重要的關鍵績效指標。

大摩認為，新產品供應過剩是一個問題，而且李寧需要進行渠道優化，但只要李寧品牌或產品質素未有轉差，相信李寧很快便可以調整經營策略，而基於李寧於1、2線城市布局已差不多完成，相信未來會更關注於低線城市。

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編輯：陳韻妍