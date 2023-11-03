▲ 【數碼轉型】生產力局：中小企可用大數據諮詢、服務機械人等增營運效率

本港經濟復甦速度不如預期，中小企加緊降本增效，包括提高數碼化以節省資源。生產力促進局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶表示，當局一直與業界合作，在先進技術、未來技能及政府資助三方面推動中小企創新及升級轉型，早前調查發現「零售業」及「專業及商用服務業」是數碼化最低兩個行業，認為實際上各行各業都可以透過大數據諮詢、服務機械人、物聯網、智能運作及系統整合等，簡化工作流程，減省勞動密集的工序，提高營運效率。

馮嘉寶提到，政府資助方面，「中小企資援組」（SME ReachOut）協助中小企配對合適的資助計劃方案，善用政府支援，例如企業成功申請「科技券」（TVP），可獲60萬港元資助，全新「資助易BIZ Expands Easy（BEE）」網上平台及「資助通BEE ePass」服務，優化及系統化申請資助流程。

去年生產力局推出「數碼不求人」轉型資訊平台 ，馮嘉寶稱，平台連接各大技術夥伴，搜羅250種數碼方案、200個行業成功案例以及超過100個技術夥伴。

馮嘉寶舉例指，零食店「アメ横丁」此前在「數碼不求人」的協助下開展數碼轉型，配對合適數碼解決方案，採用線上線下的混合營商模式，提高客戶體驗。此外，亦將會員系統數碼化，由實體會員卡轉為利用Whatsapp登記做會員，配合自動化的對話流程，而消費者亦可透過Whatsapp瀏覽產品目錄，訂購及付款。

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編輯：李哲毅