【以巴戰爭】美眾院通過1115億援以國法案 料難過參院

美國眾議院周四（2日）以226票對196票，通過一項為以色列提供143億美元（約1,115.4億港元）援助的法案。但民主黨人表明參議院不會通過法案，白宮也揚言否決。

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總統拜登（Joe Biden）上月中向國會提出緊急預算請求，向以色列與烏克蘭提供合共約1,060億美元（約8,268億港元）的援助。

但共和黨人公布單獨援以國法案，尋求透過削減國稅局（IRS）資金，向以方提供143億美元（約1,115.4億港元）。

此為新任議長約翰遜（Mike Johnson）上台後，眾院通過的首項重大法案。

法案將為以軍提供數十億美元資金，包括為鐵穹（Iron Dome）和「大衛彈弓」（David’s Sling）防空系統提供40億美元（約312億港元）應對短程火箭威脅，及將部分美國軍備轉移給以色列。

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民主黨人以51比49的席位優勢控制參議院，他們反對削減IRS資金，並主張繼續向烏克蘭提供援助抗俄為至關重要。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已揚言會否決共和黨人的法案，又指參院將考慮一項解決更廣泛優先事項的兩黨法案。

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責任編輯：鄭錦玲