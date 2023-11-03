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在家寵寵自己 打造自家「溫泉」 TGC 超薄煤氣熱水爐冬日雙重賞 

都會情報 12:20 2023/11/03

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生活在繁忙都市的香港人素來嚮往日本溫泉的舒適和暢快感。試想像辛苦了一整天回家，假若在家中也能享受宛如溫泉般的浸浴時光是人生何等樂事。TGC 煤氣恆溫熱水爐即開即熱，熱水源源不絕，恍如將浴室即時變成你的專用「溫泉」。在家中，身心也可沉浸其中。 

日本製造的 TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD 設計簡約纖巧，機身僅薄 75 毫米，特別適合香港窩居，助你於狹小浴室打造自家私人風呂，盡情享受源源不絕的熱水浴，在家也可寵寵自己。其自動恆溫設計能有效穩定一年四季的舒適水溫，讓您從此告別「三分鐘熱度」，無懼忽冷忽熱的情況。 

即日起至 2024 年 1 月 15 日期間，凡購買指定煤氣恆溫熱水爐即享下列冬日限時優惠*﹕

全線 TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 
(1) 即時減$1,000 
(2) 送$500 好氣 Fun 電子禮券 

TGC 煤氣恆溫熱水爐 NSW13/16RM 或 TM 
(1) 即時減$700 
(2) 送$400 好氣 Fun 電子禮券 
(3) 送精美沐浴花灑頭（價值$199） 

此外，即日起至 2023 年 12 月 31 日期間，煤氣公司更推出冬日限時「電轉氣」7 折的熱水爐優惠*，立即行動，享受源源不絕的熱水浴體驗 ! 
* 優惠受條款及細則約束 

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養服務（首三年包零件），是顧客信心的保證。如欲查詢，請致電 2232 1000 或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上 Towngas Appliance Facebook 專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance

(特約)

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