在家寵寵自己 打造自家「溫泉」 TGC 超薄煤氣熱水爐冬日雙重賞 

生活在繁忙都市的香港人素來嚮往日本溫泉的舒適和暢快感。試想像辛苦了一整天回家，假若在家中也能享受宛如溫泉般的浸浴時光是人生何等樂事。TGC 煤氣恆溫熱水爐即開即熱，熱水源源不絕，恍如將浴室即時變成你的專用「溫泉」。在家中，身心也可沉浸其中。



日本製造的 TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD 設計簡約纖巧，機身僅薄 75 毫米，特別適合香港窩居，助你於狹小浴室打造自家私人風呂，盡情享受源源不絕的熱水浴，在家也可寵寵自己。其自動恆溫設計能有效穩定一年四季的舒適水溫，讓您從此告別「三分鐘熱度」，無懼忽冷忽熱的情況。



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(特約)