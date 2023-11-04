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【AI競賽】港Chatbot科企無懼ChatGPT衝擊　粵語+小型語言模型取勝

10:00 2023/11/04

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拍拉美創辦人兼科技總監吳德川認為，全球各地AI技術及數據私隱保護的法規依然模凌兩可，才是發展最大的絆腳石。

生成式人工智能（Generative AI）ChatGPT去年底登場後，隨即攫取世人關注，全球各大科技企業也相繼積極部署。對於本來就在鑽研AI聊天機械人（Chatbot）技術的香港中小企而言，ChatGPT的誕生所帶來的影響，到底是正面還是負面？又應如何應對大型科企壟斷市場的衝擊？

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早於2018年成立、主要協助企業開發聊天機械人方案的本地中小企拍拉美（Parami），其創辦人兼科技總監吳德川（Derek）日前接受本報專訪時坦言，疫情和ChatGPT的出現，確實令AI技術熱潮「復活」，也賦予了不一樣的生命，「其實不論是AI技術、抑或聊天機械人都並非今年才出現。但外界猶如再給予這些技術另一次機會般，各行各業都變得更為看重。」他直言，這對於一直聚焦研發AI聊天機械人的他來說，確實是一個龐大的發展機會。

可作銷售教學 陪用戶聊天

不過，當AI及聊天機械人變成當紅熱話，自然會成為各大中小企的爭奪戰。Derek認為，對於本來就在鑽研相關的傳統企業，壓力固然存在。但只要找到合適的方法迎戰，就沒甚麼大不了。

他透露，以該企為例，早於2019年便開始建立以廣東話為基礎的自家語言模型，

畢竟粵語這個領域比較少人研發。

同時，基於模型設計出多款不同類型的聊天機械人，除了可用作客服外，還可應用在銷售、教學、陪伴用戶聊天等，「與外界目前主要研發大型語言模型最大的分別，是我們主要做小型語言模型，方便用戶自行訂製，作特定用途。」Derek續指，由於大型語言模型猶如「分享同一個腦袋」，對於企業而言或不太合適，

企業有內部資料，不應隨意上傳到這個腦袋，否則仿如跟其他人分享資訊，等於外洩資料。

因此，該企目前主要將圍繞以模組化設計，協助企業訂製自家模型。

拍拉美去年與精神健康諮詢委員會合作，並推出「陪我講聊天機械人」，為需要情緒支援的市民提供服務。（拍拉美資料圖片）

各地監管守則混亂　成最大絆腳石

Derek強調，只有缺乏自家技術資產、只懂得利用技術作買賣的科技公司，才最容易受衝擊，「我們有自家研發的模型，有信心不會容易被打敗。」相反，各個國家及地區對於AI技術以及數據私隱保護的法規依然模稜兩可，欠缺標準，存在不少灰色地帶，才是最大的絆腳石。

他指：

做AI技術固然想具環球性，但全球各市場的法律條文都不太清晰，讓人無所適從。想擴展海外市場變得更難，不知應跟隨哪一套去做，法律風險太高。

因此，目前該企只能先聚焦於香港市場，跟隨本港的規則去做，及後才計劃擴展到AI監管條例較清晰的市場，「畢竟都怕踩到地雷，追溯期又長、罰款又高，對於中小企來說，應小心為上。」

他又認為，如歐盟提出《AI Act》草案，其實也未嘗是一件好事，「畢竟有規則，才可讓科企在研發期間，有更明確及清晰的指引。」因此，Derek盼望，不論是香港抑或外國政府，都應盡快設立更清晰的法規，

否則只會「兩頭唔到岸」。

記者：曾曉汶

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