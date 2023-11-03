▲ 【中資茶飲】「奶茶界拼多多」蜜雪冰城正式攻港、首店選址旺角 主打冰鮮檸水及新鮮雪糕

盛傳明年來港上市的內地連鎖茶飲品牌蜜雪冰城門店網絡率先進軍香港，將於旺角開設香港首間分店，是繼「檸濛濛手打檸檬茶」、「COTTI COFFEE庫迪咖啡」後再有中資連鎖餐飲品牌攻港。蜜雪冰城首間門市選址旺角彌敦道銀行中心廣場地鋪，鄰近港鐵旺角站E2出口，現時該分店正在裝修，門口貼上「香港首店即將開業」，以及主打產品 「冰鮮檸檬水」及「新鮮冰淇淋」（即雪糕）。

蜜雪冰城以雪糕、茶飲為主的連鎖經營品牌，被稱為「奶茶界拼多多」，聚焦下沉市場，走平價路線，產品單價不足10元人民幣，例如3元人民幣的雪糕、4 元人民幣的檸檬水、10元人民幣以下的奶茶。

早前有外電指，蜜雪冰城計畫明年赴港上市，集資約10億美元（約78億港元），美銀、高盛及瑞銀為蜜雪冰城聯席保薦人。 蜜雪冰城曾計劃於內地深交所上市，惟蜜雪冰城最後撤銷上市進程，其2020年、2021年的營業收入按年增加82%和121%。 截至去年3月底，蜜雪冰城的門市總數為2,276家。

今年1月，蜜雪冰城完成20億元人民幣的首輪融資，龍珠資本、高瓴資本聯合領投，市場預計估值約200億元人民幣。

相關文章：

【新股IPO】蜜雪冰城據報明年赴港上市 集資78億元

【新股IPO】據報最快明年來港上市集資39億元 蜜雪冰城：沒有明確上市計劃（第二版）

責任編輯：李哲毅