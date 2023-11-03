【AAPL】蘋果上季內地iPhone銷售額破紀錄　蘋果概念股造好、舜宇及瑞聲彈7%

▲ 【AAPL】蘋果上季內地iPhone銷售額破紀錄 蘋果概念股造好

蘋果（美：AAPL）季績遜預期，主要受到iPads及穿戴用品銷售疲弱影響，行政總裁庫克（Tim Cook）強調，新iPhone 15型號在內地銷售理想，紓緩市場對華為重投手機市場下，蘋果市佔率下跌的憂慮。

受庫克言論刺激，蘋果概念股造好，舜宇光學 （02382） 曾彈7%，高見69.95元，瑞聲科技 （02018） 創逾一個月高，升逾8%，高見15.66元；通達 （00698） 亦漲逾10%，見0.145元的半年高。

蘋果上季內地收入下跌2.5%至150.8億美元，庫克指，這主要與人民幣匯率下跌有關，實際上蘋果內地業務按年仍有增長，主要受iPhone銷售及服務收入帶動。「蘋果上季在內地的iPhone銷售額破紀錄，內地五款最佳銷情的手機之中，蘋果佔去4席。」

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編輯：陳韻妍