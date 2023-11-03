【MPF】積金評級：強積金10月份投資虧損約2.56%　每名成員平均蝕約5900元

▲ 【MPF】積金評級：強積金10月份投資虧損約2.56% 每名強積金成員平均虧損約5900元

強積金研究機構積金評級公布，強積金10月份投資虧損約2.56%，虧損金額約278億元，意味每名強積金成員平均虧損約5900元。今年首10個月，累計投資虧損約2.72%，虧損金額約308億元，即每名成員平均累計投資虧損約6600元。計入供款後，積金評級估算，截至10月底強積金總資產約為1.064萬億元，相等於成員平均賬戶結餘約22.66萬元。

美國股票基金上季獲注入逾46億元資金

積金評級指出，美股表現令人失望，對強積金成員造成傷害，而強積金成員在第三季向美國股票基金注入約46.6億元資金，相等於季內強積金資金淨流入總額約42%。

積金評級稱，今年首10個月中，有6個月投資回報為負數，而2022年同期錄得9個月的投資負回報，反映市場或已接近見底。

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編輯：陳韻妍