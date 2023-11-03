【AI爭議】AI App廣告未經許可　生成黑寡婦Scarlett Johansson聲音

▲ 飾演《黑寡婦》（Black Widow）的演員Scarlett Johansson近日向一AI App開發商採取法律行動，控告該App在廣告中使用了Scarlett Johansson的名字及樣貌，並使用AI生成其聲音，朗讀宣傳的旁白。

生成式AI大行其道，惟盗用明星肖像生成廣告的情況亦愈趨嚴重，湯漢斯（Tom Hanks）上月也成為受害者之一。據外媒《Variety》報道，飾演《黑寡婦》（Black Widow）的演員Scarlett Johansson近日向一AI App開發商採取法律行動，控告該App在廣告中使用了Scarlett Johansson的名字及樣貌，並使用AI生成其聲音，朗讀宣傳的旁白。

報道指，該App「Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar」是一款AI圖像編輯器，而App內日前刊出了一則22秒的廣告影片中，不僅有Scarlett Johansson拍攝黑寡婦期間的幕後花絮，還有一把由AI生成、疑似為Scarlett Johansson的聲音表示：「這不只限於化身，你還可以創建帶有文字的圖像，甚至是AI影片」。

該則涉及盜用Scarlett Johansson肖像和聲音的廣告，還有於10月28日上載於社交平台X（前稱Twitter）。報道引述Scarlett Johansson的代表律師指Kevin Yorn，Johansson並非該App發言人。同時，他又指不會對此掉以輕心，將採取一切法律措施處理今次的事件。以法律身份處理了這種情況。而該廣告於10月28日遭發現後，似乎已下架。

責任編輯：張寶燕

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