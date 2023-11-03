【以巴戰爭】以軍稱已三面包圍加沙 城內近距離作戰

以色列軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）周四（2日）透露，以軍已從三面包圍加沙（Gaza），並在城內作近距離戰鬥。

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哈勒維發表電視聲明指，以軍在加沙北部的中心地帶，已包圍加沙城及其周邊地區展開活動。

以國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍已突破加沙市郊區，正處於戰鬥最激烈階段，形容以軍大獲成功並正在前進。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）武裝分子據報衝出地下隧道，向以軍發動游擊戰，並發射迫擊炮和詭雷。

而以軍重申已全面包圍加沙市，並於數小時內持續襲擊哈馬斯的前哨基地、總部和發射場。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於周五（3日）前往以色列和約旦舉行會談，推動以色列基於人道主義暫停在加沙的軍事行動。

但美方反對停火，認為此舉反對哈馬斯有利。布林肯辦公室表示，布林肯接下來舉行的會談旨在尋求緊急機制，以緩解當地緊張局勢。

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責任編輯：鄭錦玲