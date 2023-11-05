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【浸大專訪】培育大學生數碼技能　擴港人才庫

10:00 2023/11/05

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香港浸會大學資訊科技處處長黃啟超表示，Adobe Analytics Challenge 2023的比賽目的，是希望讓學生明白，學習數碼技能絕非IT人的專利；其次，是希望藉此提升學生競爭力，增加未來的就業機會。（受訪者提供）

數碼技能在職場的重要性與日俱增，尤其在數據主導的商業世界，即使沒有IT背景，也需具備數碼技能，應付不同工作需要。

香港浸會大學（HKBU）資訊科技處處長黃啟超接受訪問時表示，未來上班族必須懂得數碼科技，學府有責任提供理想的學習及實踐環境，助擴大本地人才庫。

【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯

黃啟超指出，HKBU提供的教學課程，涵蓋數碼科技的基本知識和專業技能，全方位培育學生。當在課堂學習到相關知識和技能後，也需要地方讓他們實踐，所以校方經常與不同業界合作，邀請專業人士為學生進行工作坊和研討會的分享，讓學生有機會接觸這些專家，與他們直接交流和互動。

邀業界分享 助掌握行業趨勢

他又稱，工作坊的主題相當廣泛，包括大數據、人工智能（AI）、區塊鏈和雲計算等，目標是為參與活動的學生帶來更廣闊的視野，了解這世界正在發生的事情；也讓他們知道現時有哪些科技產品、解決方案已獲業界實際應用，這將有助他們在投身社會前作更佳準備。

再者，業界人士可向學生分享當前行業的趨勢、技能實踐狀況和困難，也有助他們明白未來投身職場時，需要甚麼知識和技能，學生平日難以單單透過課堂來獲得這些經驗和體會。「讀書始終是讀書，學生未必僅靠課本內容，就能完全明白現實世界所遇到的實際挑戰；業界人士的經驗之談，則能補足課堂知識未能涵蓋的內容。」

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此外，HKBU也會與不同企業機構合作，為學生提供職場實習機會；他透露，校方現時正與一些科企洽談，探討將這些公司的科技內容融入至大學課程之中。

今時今日，高等學府已不能不擁抱科技，AI更是一個重大的發展方向。黃啟超提到，該校早前就推出一個ChatGPT相關的平台，讓學生和職員應用，當中更加入一些特別功能，例如可以上載PowerPoint等檔案，利用AI協助分析內容。

AI融入課程 提升教學質素

該平台的主要目的，是希望學生和教師明白如何應用AI。再者，當教師將AI技術融入至教學課程時，學生和教師使用AI的頻率都會更多，整個學習生態圈也會出現轉變，從而提升整體教學質素水平。

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除了硬技能外，HKBU也有相應的人工智能政策（AI Policy），通過AI-Enable、AI-Ethical及AI-Critical三大方面，提供指導方針，讓學生和職員正確使用AI。

黃啟超強調，該校相當重視學生的數碼素養，因此在AI-Ethical的層面，就是讓學生明白如何有道德地使用AI，例如不可以利用AI進行抄襲，即使透過AI輔助做功課，也需要加入個人批判思考去撰寫內容。

專才指導 提升說故事能力

此外，該校早前報名參加Adobe Analytics Challenge 2023，藉此培養學生數據分析及數碼經營技術的能力，包括透過分析如迪士尼、Nike和希爾頓酒店等大集團的龐大數據庫，以累積相關的經驗，從而了解未來職場環境，為自己規劃長遠職涯發展。

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他表示，參賽學生的背景不一定需懂得數碼科技，更不一定要修讀資訊科技（IT）或工程相關學科。因為校方會先提供數據分析工具Adobe Analytics的基本培訓課程，讓學生明白如何應用該工具，然後再通過校內的預賽戰，讓成績優秀的參加者代表出賽。

另一方面，HKBU也邀請不同行業的專才，成為參賽學生導師，指導他們如何分析問題、在數據上洞悉先機，以及利用數據說故事的能力。

記者：陳卓賢

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