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領展「廚餘回收大作戰」比賽載譽回歸  推動源頭減廢

都會情報 10:00 2023/11/03

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領展將於今年11 月在旗下兩大鮮活街市推出「 廚餘回收大作戰」比賽，並邀請到街市達人陳琪(中)親臨樂富街市啟動比賽，鼓勵商戶把有機廚餘分類回收 ，實踐綠色生活。

領展一直積極連繫社區、商戶及市民，支持可持續發展並共同建立綠色生活習慣。垃圾徵費明年實施，為了協助商戶培養廚餘回收的良好習慣，減低處理廚餘的額外營運成本，領展將於今年11月在旗下兩大鮮活街市推出「廚餘回收大作戰」比賽，以一系列綠色商戶獎賞鼓勵商戶積極參與比賽。今次活動更邀請到街市達人陳琪親臨樂富街市，啟動今輪廚餘回收比賽，鼓勵商戶把有機廚餘分類回收，實踐綠色生活。

比賽鼓勵商戶轉廢為能 建立綠色生活習慣

「 廚餘回收大作戰」比賽旨在鼓勵商戶將廢棄物轉化為能源，以應對香港每日產生的大量都市固體廢物問題。根據統計，香港每日被棄置的都市固體廢物高達1 1 358 公噸，當中超過三成是廚餘。這些廚餘不僅給堆填區帶來沉重負擔，還消耗了大量種植食物所需的天然資源。

去年東涌富東街市率先啟動廚餘回收先導計劃，獲得多個商戶支持及參與活動。今年「廚餘回收大作戰」回歸，計劃延伸至兩大鮮活街市包括樂富街市及大元街市，不單讓更多類別的商戶參與計劃， 更可讓不同地區的居民了解廚餘回收的好處，共同推動保護環境的綠色措施，達致可持續的環保生活模式。

比賽鼓勵商戶建立系統性的廚餘回收， 將廢物轉化成再生資源同時，成為綠色商戶更可獲取購物現金券以作鼓勵。

街市達人陳琪啟動比賽 推出綠色商戶獎賞計劃 

樂富街市及大元街市將於11月1日至30日舉辦「廚餘回收大作戰」比賽，領展會就商戶的參與性、主動性、連續性及系統性四大方向評分，評分達標的「綠色商戶」能獲取購物現金券以作鼓勵。由明年3月起，市民凡於該兩大街市消費滿指定金額，亦可獲贈現金券於「綠色商戶」消費，讓顧客及商戶均能受惠。

是次活動更邀請到街市達人陳琪親臨樂富街市啟動比賽，為商戶打氣及進一步講解廚餘回收的重要性，鼓勵商戶建立系統性的廚餘回收，減輕堆填區負擔的同時，更可將廢物轉化成再生資源。

街市達人陳琪親臨樂富街市進一步講解廚餘回收的重要性，同時為為商戶打氣。

(特約)

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