南洋商業銀行：美聯儲很可能已經完成加息

美聯儲最新議息會議決定維持利率於5.25%-5.5%不變，議息聲明中包含了最新GDP増長比較強勁的情況，但表示職位增加自年初開始已經稍微溫和。聲明中指出金融和信貸的收緊應該會影響經濟活動，招聘，和通脹，這符合FOMC委員對債息上升帶來加息效應的看法。整體上聲明顯示未來繼續需要觀察數據變化，基本上與上月的鷹式暫停沒有具體分別。南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪認為有幾點需要注意，首先目前經濟韌性仍然高，所以美聯儲仍然維持鷹式暫停，未來需要觀察主要數據才能進一步決定。第二美聯儲認為目前金融和信貸收緊將會繼續帶來經濟影響，代表目前股市下行與債息上升收緊金融市場流動性，美聯儲認為是降低經濟和通脹的重要因素。還有，在發佈會中主席鮑威爾語調似乎對目前情況發展有一定程度的滿意，他也表示9月點陣圖的判斷將隨時間和數據變化消退，所以根據點陣圖還有一次額外加息的機會似乎已經降低。最後，從目前發展，美聯儲於12月繼續維持利率不變的機會較高，惟加息雖然應該繼續暫停，但要美聯儲確認加息週期完成，利率見頂，還需要“更長”一段時間。

過往加息週期完成後，美國債息就會往向下走，惟目前美國經濟韌性高，相信債息應該維持於高位震盪而非轉向，尤其是美聯儲認為債息上升帶來加息效應，如果債息急跌，結果就應該只會將加息重回到FOMC桌上。至於美元，暫停加息將使美元強勢暫停，其他貨幣有一定喘息空間，惟其他貨幣表現需要視乎個別貨幣地區經濟增長動力，和中東地緣風險的發展。



(特約)