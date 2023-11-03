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【香港經濟】香港10月標普全球PMI跌至48.9　連續4個月低於50榮枯線

股市 09:42 2023/11/03

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【香港經濟】香港10月標普全球PMI跌至48.9　連續4個月低於50榮枯線

標普全球最新PMI數據顯示，10月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由上月的49.6降至48.9，連續4個月低於50榮枯線，反映私營經濟景氣再度轉差，但整體仍算溫和。

報告指，香港特區私營經濟10月的營商環境連續第4個月放缓。計及中國內地的新增訂單持續減少，企業於是縮減經營活動。由於負面情緒加劇，公司相應地調節採購活動和庫存水平，並更縮減團隊規模。另一方面，整體成本通脹進一步超越產出的售價升幅。

私營企業連續4月縮經營活動　減產幅度一年來最大

踏入第4季度，私營企業連續4個月縮減經營活動，減產幅度更是一年以來最大，整體尚算溫和，當中以製造業的跌幅最為明顯。經營活動萎縮，主因在於企業新增的訂單量持續減少，尤其是來自內地的訂單跌幅更比上月擴大，幸而整體的外貿訂單量己經回穩。調查資料透露，內、外部經濟走弱，加上市場競亊愈趨激烈，因此影響香港特區企業的訂單表現。

採購跌幅創去年4月以來最急

隨着新訂單與産量緊縮，業者於是減少採購，相關跌幅創去年4月以來最急，並導致庫存水平由升轉降；這兩者皆反映私營企業在需求減弱的情形下，努力地去化額外庫存。

展望未來12個月的經營前景，受訪業者顯然憂慮經濟的不確定風險升溫，加上業務競爭力不足，因此悲觀情緒更加強烈。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，數據顯示，香港特區私營經濟第4季初的營商環境持續轉差。新訂單跌幅雖收窄，但私營企業的悲觀信緒反而加深，顯示多個具前瞻性的分項數據發出混合的訊號。

當中以私營企業利潤受壓尤其值得關注。整體投入成本通脹於踏入第4季度之際，進一步超越產出價格升幅，這現象有可能造成投資和就業削減，恐對年底的業績增長難以樂觀，指市場需求必須在未來數月好轉，才能重續企業的産出増長和經營信心。

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責任編輯︰梁浩碩

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