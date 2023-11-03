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【港股市況】領展再升近3%　小鵬、蔚來升近半成　恒指高開175點（不斷更新）

股市 09:23 2023/11/03

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港股市況不斷更新

美股向上，港股今早高開逾百點。友邦 （01299） 績後升逾1%，ATM升0.9%至1.7%，領展 （00823） 再升近3%，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 升近半成，恒指高開175點，開報17405點，成交12.6億元。科指升1.4%，報3865點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：22】【新股IPO】友寶在線2429首掛開報12.5元、高招股價近21%　一手賺1075元

【09：22】友邦 （01299） 績後升逾1%，ATM升0.9%至1.7%，領展 （00823） 再升近3%，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 升近半成，恒指高開175點，開報17405點，成交12.6億元。科指升1.4%，報3865點。

【09：13】期指開報17474點，升181點。

【08：42】恒指黑期升約200點，報17424點。

【07：49】【藍籌業績︱1299】友邦第三季新業務價值按固定匯率計升35%至9.9億美元　歷來第三季最高

【07：45】【Morning精點】滙豐恒生中銀渣打4大行齊不加P、經絡：港銀年內仍可能加息︱日央行據報考慮明年退出超寬鬆政策

【07：45】港股ADR收報17392點，升162點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.94元，較港收市價高0.94元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報291.73元，較港收市價高3.13元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.59元，較港收市價高1.09元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者押注聯儲局緊縮貨幣政策已接近尾聲，美滙指數及美債息回落，美股升勢擴大 ； 反映中國概念股表現的金龍指數漲約2%。道指升564點，報33839點；標指升79點，報4317點；納指升232點或1.78%，報13294點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點撲17500關　小鵬美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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