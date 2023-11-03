【恒指夜期+北水】北水再吸資逾11億　買快手騰訊小米沽中移動中海油　恒指夜期跌15點（不斷更新）

北水全日錄11.6億元淨流入，為連續7個交易日吸資。資金主要買快手 （01024） ，全日錄3.7億元淨流入，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別吸資2.7及2.4億元；淨流出方面，中移動 （00941） 及中海油 （00883） 分別走資1.9及1.2億元。

恒指夜期跌15點，報17641點。

▼ 點擊圖片放大

騰訊升5%重上300關PE13倍 中移動跑輸 恒指升433點、成交909億

美國債息回軟，環球股市反彈，港股升逾400點。恒指高開175點，其後升幅擴大，午後曾升最多498點，高見17729點。恒指升433點，收報17664點，成交回升至909億元。科指升3.3%，報3937點。騰訊 （00700） 升近5%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升逾3%，中生製藥 （01177） 升逾8%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 302.6 +4.9 +63 13 友邦 70.9 +3.8 +49 383 阿里巴巴 82.85 +2.9 +38 21 中國宏橋 7.2 -1.0 -0.3 7 萬洲國際 4.7 -0.6 -0.4 6 中國移動 62.45 -0.2 -1.0 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

即市走勢︰

【19：30】【減印花稅】聯交所預計最早11月17日下調印花稅

【19：10】北水再吸資逾11億 買快手騰訊小米沽中移動中海油 恒指夜期跌15點

【16：10】騰訊 （00700） 升近5%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升逾3%，中生製藥 （01177） 升逾8%，恒指升433點，收報17664點，成交回升至909億元。科指升3.3%，報3937點。

【16：00】恒指U盤前升463點，報17694點。

【15：59】【百分百擔保貸款】李令翔：計劃共批出46.6億貸款、累計壞帳率約10% 續處理貸款管理和債務追討等後續工作

【15：34】銀娛 （00027） 升逾2%，另一藍籌金沙 （01928） 升逾4%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升3%。

【15：27】中生製藥 （01177） 尾市升9%，高見3.37元，為表現最好藍籌，中國宏橋 （01347） 逆市跌逾1%，藍籌中最差。

【15：10】恒指尾市升近450點，報17680點，升449點，科指升3.3%，報3939點。

【14：42】騰訊 （00700） 最新升半成，高見303.2元。阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升逾3%。大市升491點，報17721點，科指升3.5%，報3945點。

【14：39】【資源股】澳洲礦企Tietto Minerals促股東拒絕招金收購要約 批作價嚴重低估其價值

【14：19】騰訊 （00700） 升逾4%，重上300關，高見302.6元。李寧 （02331） 升逾7%，高見27.85元。恒指升約455點，報17686點，科指升3.2%，報3933點。

【13：36】港股升幅再擴至400點，報17644點，升413點；科指升2.9%，報3922點。

【13：31】領展 （00823） 午後升逾4%，高見39.85元，挑戰重上40元關口。

【13：12】【阿里巴巴9988】阿里雲12月起推出美國Salesforce銷售雲、服務雲及平台雲服務

【13：10】南戈壁 （01878） 發盈喜，股價升逾67%，高見1.15元。南戈壁預期上季扭虧，將錄得淨利潤2600萬至3400萬元美元，而2022年同期則錄得淨虧損800萬美元。

【13：08】【大行報告｜1299】高盛：友邦第3季新業務價值增長勝預期 評級「買入」

【13：04】港交所 （00388） 午後初段升逾3%，高見284.4元。

【13：00】恒指午後初段升約345點，報17575點，科指升2.2%，報3898點。

【12：44】【大行報告】大摩：李寧CEO堅決肯定庫存少於5個月、無需額外撥備 第四季無計劃減價促銷

【12：07】【中資茶飲】「奶茶界拼多多」蜜雪冰城正式攻港、首店選址旺角 主打冰鮮檸水及新鮮雪糕

【12：00】恒生指數半日升356點，報17586點，成交482億元。科指升2.3%，報3901點。ATM升1%至3%，友邦 （01299） 績後升逾3%，中生製藥 （01177） 升逾7%，領展 （00823） 續升逾3%，香港寬頻 （01310） 升逾21%。

【11：43】【AAPL】蘋果上季內地iPhone銷售額破紀錄 蘋果概念股造好、舜宇及瑞聲彈7%

【11：37】恒指中午收市前升350點，報17580點，科指升2.3%，報3899點。

【11：32】雲頂新耀 （01952） 股價回吐近9%，低見28.3元。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.8%，深證升1.3%，創業板指升1.5%。

【11：25】楓葉教育 （01317） 逆市跌17%，破底低見0.305元。

【11：20】【MPF】積金評級：強積金10月份投資虧損約2.56% 每名成員平均蝕約5900元

【11：05】信達生物 （01801） 股價逆市跌逾2%，低見44.1元。信達生物第三季度總產品收入超過16億元人民幣，按年增長超過45%。

【10：58】大市收復20天綫（約17462點），至於下一步50天綫則處於約17762點。恒指最新報17640點，升410點。

【10：54】ATM中，以騰訊 （00700） 表現最好，股價升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近1%。另外，小米 （01810） 今早破頂後一度倒跌，最新回升1%。

【10：46】蘋果概念股造好，舜宇 （02382） 升近6%，瑞聲 （02018） 升逾7%，丘鈦 （01478） 升近9%，通達 （00698） 升6%。

【AAPL業績】蘋果預告今季收入一般 盤後股價跌3% 中國銷售見壓力

【10：43】百勝中國 （09987） 反彈近半成，高見369.2元。

【10：39】大市升幅擴大至近400點，報17629點，科指升2.5%，報3909點。

【10：35】友邦 （01299） 錄得歷來最高的第三季新業務價值，股價最新升4%，高見71.2元。

【10：29】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升逾2%，友邦 （01299） 升逾3%，中移動 （00941） 升0.6%。

【10：26】恒指升約300點，升至17500點水平，報17538點，升307點，科指升1.8%，報3881點。

【10：12】富智康 （02038） 升逾3%，高見0.61元。

【手機慘淡】富士康虧損擴大 「手機十年來最低出貨量」

【郭台銘旗下】傳富士康需補稅1800億及收回廠房土地 公司澄清消息屬謠言

【10：09】友邦 （01299） 績後造好，升3%，高見70.4元。

【10：08】新世界 （00017） 升逾2%，高見15.34元。

【新世界系】新世界以99.35%贊成票通過向周大福企業售新創建持股 將派40億元特別股息

【10：07】手機孖寶舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別升逾5%。

【10：05】恒指早段升逾200點，報17472點，升242點，科指升1.4%，報3867點。

【10：05】李寧 （02331） 造好股價升逾5%，安踏 （02020） 升逾1%，特步 （01368） 升0.55。

【10：02】【FWD】富衛上季新業務價值7.24億美元 增長21%

【09：58】小米 （01810） 股價早段破頂高見15.3元後，最新稍為回吐，逆市跌近1%，低見14.84元。

【09：57】香港寬頻 （01310） 績後造好，股價升近兩成，高見3.56元。

【業績│HKBN】香港寬頻楊主光：已檢視浮息負債比例 全年蝕近12.7億元 末期息20仙、股息率13.7厘（第二版）

【09：56】【香港經濟】香港10月標普全球PMI跌至48.9 連續4個月低於50榮枯線

【09：50】中國10月財新服務業PMI為50.4，預期51，前值50.2。中國10月財新綜合PMI 50，前值50.9。

【09：22】【新股IPO】友寶在線2429首掛開報12.5元、高招股價近21% 一手賺1075元

【09：22】友邦 （01299） 績後升逾1%，ATM升0.9%至1.7%，領展 （00823） 再升近3%，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 升近半成，恒指高開175點，開報17405點，成交12.6億元。科指升1.4%，報3865點。

【09：13】期指開報17474點，升181點。

【08：42】恒指黑期升約200點，報17424點。

【07：49】【藍籌業績︱1299】友邦第三季新業務價值按固定匯率計升35%至9.9億美元 歷來第三季最高

【07：45】【Morning精點】滙豐恒生中銀渣打4大行齊不加P、經絡：港銀年內仍可能加息︱日央行據報考慮明年退出超寬鬆政策

【07：45】港股ADR收報17392點，升162點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報57.94元，較港收市價高0.94元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報291.73元，較港收市價高3.13元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.59元，較港收市價高1.09元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】投資者押注聯儲局緊縮貨幣政策已接近尾聲，美滙指數及美債息回落，美股升勢擴大 ； 反映中國概念股表現的金龍指數漲約2%。道指升564點，報33839點；標指升79點，報4317點；納指升232點或1.78%，報13294點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點撲17500關 小鵬美股高港5%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩