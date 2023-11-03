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【美股業績︱COIN】Coinbase季度收入雖勝預期　交易量大跌逾五成

股市 08:27 2023/11/03

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【美股業績︱COIN】Coinbase季度收入雖勝預期　交易量大跌逾五成

Coinbase（美︰COIN） 公布季度業績。Coinbase上季收入按跌5%至6.7億美元，高於市場預期的6.5億美元，經調整每股虧損0.01美元，少於市場預期的虧損0.55美元。Coinbase雖然收入勝預期，惟交易量連續第二季下跌，公司股價盤後跌逾3%，報80.99美元。

期內，受累加密貨幣價格下跌，交易量按年跌52%至760億美元，低於預期的804.8億美元。零售交易量為110億美元，跌57.7%，亦低於預期的122.4億美元。交易收入為2.9億美元，按年跌21%，高於預期的2.8億美元。

Coinbas連續第三個季度實現經調整EBITDA正值，預計全年經調整EBITDA將會有具意義的正值水平。

【Bitcoin】比特幣近兩年首觸35,000美元　Coinbase抽升15%　港股兩大比特幣ETF創新高

【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照　早段曾升6%後回軟

責任編輯︰梁浩碩

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