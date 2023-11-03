▲ 【藍籌業績︱1299】友邦第三季新業務價值按固定匯率計升35%至9.9億美元 歷來第三季最高

友邦 （01299） 公布第三季業績。按固定匯率基準計算，友邦新業務價值為9.9億（美元，下同），按年增長35%（實質匯率計增34%） ，新業務價值利潤率51.2%，下跌7個百分點，年化新保費19.4億元，升54%。按首9個月計，新業務價值按年升36%至30.2億美元，已超過2022年全年新業務價值。

首席執行官兼總裁李源祥表示，這是集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後市場對其產品和服務需求殷切。友邦延續上半年非常強勁的表現，作為主要增長引擎的內地、香港、東盟和印度業務，均進一步實現雙位數字增長。

中國業務持續受惠於內地疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%。與上半年比較，代理新業務價值利潤率大致保持穩定，整體新業務價值利潤率於第三季內逐步上升，主要受惠於傳統保障業務佔比較高、長期儲蓄業務的產品組合 有利轉向，以及產品重新定價。

香港方面，友邦指新業務價值較去年同期再次締造卓越增長。雖然本地業務相對去年的強勁基數稍為回落，但內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

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責任編輯︰梁浩碩