【AAPL業績】蘋果預告今季銷售旺季收入一般　盤後股價跌3%

▲ 【AAPL業績】蘋果預告今季銷售旺季收入一般

Apple（美：AAPL；蘋果公司）公布7至9月財年第四季業績，收入按年跌1%至894.98億美元，仍超預期的892.8億美元；受銷售成本跌6%至490.71億美元帶動，純利大升11%至229.56億美元，每股盈利1.46美元，超預期的1.39美元。期內蘋果毛利率45.2%，預期為44.5%。蘋果季度股息為每股24美仙，並表示該公司季度已花費250億美元用於回購和股息。

iPhone上季銷售升3%

蘋果未有提供盈利指引，財務總監Luca Maestri表示，蘋果預期10至12月的季度收入與去年同期相若，但今年12月較去年少了一星期。分析師預期收入1229.8億美元，相當於按年增長5%。由於10至12月一般是蘋果銷售的重要季度，其收入指引與市場預期有落差，拖累蘋果盤後股價跌3%。

產品方面，iPhone上季銷售升3%至438.05億美元，服務收入增長強勁，達16%至223.14億美元，其餘產品銷售下跌，Mac機收入大跌34%至76.14億美元；iPad收入跌10%至64.43億美元，穿戴設備及家居產品等收入跌3%至93.22億美元。

蘋果上季內地iPhone銷售額破紀錄 蘋果概念股造好【下一頁】

地區收入方面，大中華區跌2%至150.84億美元，日本跌3%至55.05億美元，歐洲及亞洲其他地方跌1%，美洲銷售仍佳，按年升1%

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，iPhone 15於9月推出時，銷售優於去年同期的iPhone 14，Pro及Pro Max，而iPhone在需求強勁下，供應受到限制。對於Mac機及iPad銷售下跌，Maestri於電話會議上表示，預期銷售會繼續有雙位數下跌。

服務收入勝預期

庫克指出，Mac機與去年創歷來最高紀錄的第四季比較，由於去年第三季供應中斷，導致銷售數字推遲到第四季，「因此這種比較非常困難」。庫克認為，Mac機於10至12月的季度銷售會轉佳，因搭載M3芯片的Mac機推出，但承認整體個人電腦的市場亦充滿挑戰。

蘋果的服務收入是一個亮點，期內Apple服務營收223.14億美元，勝預期，有關服務包括iCloud儲存和Apple Music等線上訂閱，以及 AppleCare 的保養服務。 蘋果服務收入很大部分來自與Google就蘋果瀏覽器預設搜尋引擎Safari達成的協議。

庫克表示，包括App Store銷售、廣告（包括 Google 交易）、iCloud、支付服務和Apple Music在內的服務組合於季度表現良好，並創下了蘋果記錄，顯示持續成長。

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記者：譚志偉