【AAPL業績】蘋果預告今季收入一般 盤後股價跌3% 中國銷售見壓力

▲ 【AAPL業績】蘋果預告今季收入一般 中國銷售見壓力

Apple（美：AAPL；蘋果公司）公布7至9月財年第四季業績，收入894.98億美元，按年跌1%，超預期的892.8億美元，純利229.56億美元，大升11%，因銷售成本跌6%至490.71億美元，每股盈利1.46美元，超預期的1.39美元。毛利率45.2，預期為44.5%。

蘋果未有提供盈利指引，CFO Luca Maestri表示，蘋果預期10至12月的季度收入與去年同期相若，不過，蘋果指今年12月比去年少了一星期。分析師預期收入1229.8億美元，相當於按年增長5%，因是蘋果的銷售重要季度，與市場預期有落差，拖累盤後股價跌3%。

產品方面，iPhone銷售升3%至438.05億美元，服務收入增長強勁，達16%至223.14億美元，其餘產品銷售下跌，Mac機收入大跌34%至76.14億美元；iPad收入跌10%至64.43億美元，穿戴設備及家居產品等收入跌3%至93.22億美元。

地區收入方面，大中華區跌2%至150.84億美元，日本收入跌3%至55.05億美元，歐洲及亞洲其他地方跌1%，美洲銷售仍佳，按年升1%

蘋果CEO Tim Cook（庫克）表示，iPhone 15於9月推出時，銷售優於去年同期的iPhone 14，Pro 及 Pro Max iPhone在需求強勁下，供應受到限制。

對於Mac機及iPad銷售下跌，Maestri 於電話會議表示，預期銷售會繼續有雙位數下跌。

庫克指出，Mac機的比較是與歷史最高紀錄的第四季相比，由於去年第三季供應中斷，第三季的銷售數字推到了第四季，「因此，這種比較非常困難。」庫克表示，他認為Mac機於10至12月的季度銷售會轉佳，因為搭載M3芯片的Mac機推出，這沒有按年的基數可比。庫克續指，整體個人電腦的市場亦充滿挑戰。

蘋果的服務收入是一個亮點。 Apple 服務營收達 223.14 億美元，超出分析師預期。Apple 的服務包括 iCloud 儲存和 Apple Music 等線上訂閱，以及 AppleCare 的保養服務。 蘋果服務收入很大部分來自與Google就蘋果瀏覽器預設搜尋引擎 Safari 達成的協議，最近幾星期，該協議作為司法部針對Google反壟斷案件的一部分，而受到關注。 今年全年支付給蘋果的款項估計價值 190 億美元。

庫克表示，包括 App Store 銷售、廣告（包括 Google 交易）、iCloud、支付服務和 Apple Music 在內的服務組合於季度表現良好，並創下了蘋果記錄，顯示持續成長。「每項主要服務都創下紀錄，」庫克說。

蘋果表示，將支付每股 24 美仙的股息，並表示該公司季度已花費 250 億美元用於回購和股息。

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記者：譚志偉