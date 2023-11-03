【券商點睇】新遊戲《鈴蘭之劍》潛力十足 心動公司下半年收入望復甦

國泰君安預計，心動公司（02400）在2023至2025年經調整淨利潤為2.75億元（人民幣，下同）、4.56億元和6.05億元。公司旗艦《火炬之光》長綫運營，新產品《鈴蘭之劍》國服定檔潛力十足，今年下半年遊戲收入有望復甦，維持公司的「增持」評級，目標價為26.99港元。

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報告稱，《火炬之光》SS3季前賽開啟，流水排名有望回升。遊戲採用賽季制進行更新迭代，SS2賽季於9月8日上綫即打入暢銷榜TOP30，目前TapTap評分7.4；SS3季前賽「獵神巡游」於10月27日開啟，高頻賽季內容更新與玩法迭代有望幫助持續吸納用戶，驅動產品表現穩步回升。

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另外，《鈴蘭之劍》於8月7日在中國港澳台地區上綫，首日即登頂中國港澳台地區iPhone手遊下載榜，並成功躋身增長榜第9名。基於國際服的亮眼表現及多輪測試的玩家反饋，國泰君安認為《鈴蘭之劍》國服有一定商業化潛力，加上旗艦產品《火炬之光：無限》長綫運營，有望共同驅動公司下半年遊戲收入復甦，以及全年利潤釋放。

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責任編輯：林衛