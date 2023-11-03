【專家點睇】中國三底叠加五大利好 任澤平：經濟築底仍須發力

國內著名經濟學家任澤平指出，最新公布10月官方製造業PMI為49.5，前值50.2；非製造業PMI為50.6，前值51.7，而10月經濟景氣指數略有回落，主要因季節性和經濟恢復不牢，預計未來政策將繼續加碼。

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他認為，當前是中國處於三底疊加，即政策底，經濟底，市場底先後出現，同時又面向五大利好。第一，新一輪經濟刺激計劃，包括10月寬財政，增發1萬億特別國債用於新老基建，赤字率升至3.8%，中央加槓桿，增量資金入場，意在鞏固經濟向好態勢，接續明年穩增長。

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第二，經濟金融數據觸底，如9月社融信貸放量，企業居民信貸改善。第三，滙金、社保、險資代表的中國式平準基金正在入場。第四，中美關係改善，美國聯儲局加息尾聲。下半年以來，中美開展了一系列重要高層交往，近期外交部長王毅應邀訪問美國，推動中美關系止跌企穩。最後，優秀上市公司開始回購股票，提振信心。根據wind數據，10月以來已有200多家公司參與回購，累計回購金額超73億元人民幣，另大股東增持金額超過28億元人民幣。

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責任編輯：林衛