【券商點睇】提早退出瑞典鐵路營運 大摩：港鐵估值不吸引

摩根士丹利報告指，港鐵（00066）提早終止營運瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路，該特許經營權於2016年開始，為期10年，但因一直面臨着當地司機持續短缺和維護問題，導致嚴重營運問題。港鐵估計其將需於截至今年12月31日止的綜合損益表中確認額外開支約7億元。

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其中，包括提早終止協議而支付的「退出費」約1.96億元、就解決有關營運及維修斯德哥爾摩通勤鐵路的其他尚未解決的問題而支付約2.1億元，以及於其綜合帳目作計提撥備。金額相當於2023年基礎溢利預測的10％。

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該行表示，維持港鐵的「減持」評級，目標價29元。公司提早退出瑞典其中一項鐵路營運，料涉7億元額外開支，又認為其自由現金流較少、經常性利潤恢復緩慢、盈利前景能見度低及估值不吸引，上述消息增加了公司的負面因素。

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責任編輯：林衛