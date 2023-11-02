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【2023稅貸戰】花旗最低稅貸息1.78厘 追貼中銀恒生

Hot Talk 23:23 2023/11/02

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花旗今年的稅貸息並無加價

打工仔已收到綠色炸彈，個人稅務貸款戰亦開始白熱化，再有大行應戰，花旗新推稅季貸款，以借150萬元及1年還款期計，最低稅貸息1.78厘，跟上年的條款相同並無加價。

綜觀至今已出招的8間金融機構，花旗的1.78厘追貼中銀香港及恒生，為市面第3大平息，且齊以借150萬元及1年還款期計。不過，花旗向合資格客戶餽贈8000元現金券，較中銀及恒生的6000元多。

比拼各行，現以大新的零息為最低稅貸息計劃，須全新私人貸款客，限借1萬到10萬元及以半年還款計；第2大低息是信銀國際的1.65厘，息率以貸款額200萬元及1年還款期計，息率已包括0.5%手續費，附帶條件是「出糧plus」客戶。

信銀稅貸最多獎賞18800元最豪

各行的稅貸計劃中，最豪獎18800元，為信銀國際的$mart Plus稅季貸款獎賞，須經電子渠道遞交申請：當中包括現金回贈14800元、「出糧plus」客戶額外享3000元現金回贈、另持有指定信用卡有機獲1000元信用卡免找數簽帳額等。

此外，今年有5行已加價，加幅由0.1厘至0.46厘不等，令今年的最低稅貸息介乎0息至4.04厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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