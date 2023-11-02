▲ 【手機慘淡】富士康虧損擴大 「手機十年來最低出貨量」

富智康 （02038） 公布因控股股東鴻海公布業績，而披露7至9月財務資料，錄得綜合虧損2036.5萬美元，按年擴大39%，首9個月虧損7020萬美元，按年增83%。富智康同時預告銷售按年大幅衰退，年度毛利率及業績按年下跌，全年虧損明顯擴大。

對於虧損原因，富智康指出，全球手機出貨量因消費需求下降而受到抑制，年至今的出貨量再次下降，預計2023財政年度出貨量為 11.5 億部， 為十年來最低的出貨量。以及重組活動所產生的開支。

富智康7至9月營業收入及其他經營收入23.84億美元，按年跌12%，首9個月則為51.9億美元，按年跌26%。

不過，集團同時就收回杭州土地及樓宇的部分補償，錄得7850萬元稅前收益，出售匈牙利土地資產稅前收益920萬美元，以及出售北京樓宇稅前收益1440萬美元。

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記者：譚志偉