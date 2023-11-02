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【郭台銘旗下】傳富士康需補稅1800億及收回廠房土地　公司澄清消息屬謠言

股市 22:39 2023/11/02

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官媒《環球時報》早前報道，內地稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門則調查富士康在河南、湖北等地重點企業用地。此後有消息傳出，富士康需補稅1800億元人民幣，而且約2萬個足球場大的土地將被收回國有，但公司其後於社交媒體發澄清，指消息全屬謠言。

富士康在官方微博指，個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在多平台渠道發布失實內容，嚴重侵害了集團聲譽，造成極大負面影響，性質極其惡劣。又指公司始終堅持合法合規經營，目前，集團生產經營正常有序。請廣大網民明辨是非，勿信謠傳謠，果斷舉報。

公司稱，將對相關謠言發布者和帳號追責的權利。這也是富士康被稽查的新聞傳出後，公司在官方微博首度發出的相關公告。

香港方面，富智康 （02038） 周四升3.6%，鴻騰 （06088） 無升跌。

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編輯：葉志偉

港股 富智康集團（02038） 富士康 郭台銘 微博
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