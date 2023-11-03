【理財個案】退休夫婦每月開支逾6萬 專家教用3招製造收入

港人愈來愈早為退休作準備，也更早可享受退休生活。今次《你財策劃師》的主角，是60歲的蘇先生，他剛剛退休，雖然蘇太太較年輕，但亦同步退休，和丈夫一起享受退休生活，現時家庭每月支出連同保險費用支出逾6萬元。這次他的理財目標，如何運用現有儲蓄及收租物業製造每月5萬元入息，用作支付生活費及潛在醫藥費。

蘇先生退休時獲得數百萬退休金，感覺銀行定期存款利息高，所以毫不猶豫便將收到的退休金大部分做了定存，其餘則保留在活期存款，等待適當安排。蘇先生的理財目標很清晰，便是想知道如何運用現有資產應付未來的生活費及潛在醫藥費。針對這類剛退休個案，我的做法亦很直接，便是先從現有資產推算是否能夠製造期望的生活費，之後再考慮配置是否適當。



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蘇先生收到退休金之後便將大部分轉為定期存款，分別將300萬元放了在一年定存，年息4.2厘，另外300萬放了在3個月定存，年息4.5厘。現時的環境，短期定存息率一般較長期定存高，估計原因是銀行不希望客戶只將資金保存在定期存款，希望他們有興趣購買其他理財產品。除此之外，亦可能反映了對未來中、長期的儲蓄利率會向下調整的機會。根據蘇先生現時所做的定存息率，及假設未來一年每三個月定存都能夠維持現時息率，由定存提供的平均息率便有4.35厘，當然息率並非保證，將來有機會增加或減少，要視乎當時利息周期走勢及銀行資金狀況而定，需要定期檢討。

以此推算，這600萬元定存一年能夠製造收益約26萬元。股票方面，我向蘇先生了解到約一半是放在一些股息很低的籃籌股，投資目標主要是追求資本增值，而另外是一些不同的內銀股，保險股及ETF等，推測平均息率大概4厘至5厘，因此推算由股票獲取的股息收入一年大概22.5萬元，說到這點時，蘇先生坦言不太清楚詳情，因為他沒有檢討現時股票組合的用途。

扣除自住物業價值，450萬元股票組合佔資產組合價值19%，如果不了解用途，變相將可運用資產價值八折計算，是不善用所擁有資產的行為。而租金方面，未扣除物業稅支出，每月兩萬淨租金收入，一年是24萬元，租金收益率約2.4厘。這三類資產的收益總數一年約72.6萬元，平均每月有6萬元，所以要滿足蘇先生每月5萬元入息的期望已經綽綽有餘，所以我告訴他不用擔心收入。

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另外，蘇氏夫婦還各有一份未供滿的年金儲蓄計劃，全期供款各40萬元，二人已供了兩年共32萬元，還有3年需要供款共48萬元，而這兩份儲蓄計劃是用作未來醫療保險保費儲備。現時蘇先生安排了人壽及醫療保險，人壽保險保障額為70萬元，每月2,000元保費，是針對未償還按揭而安排。另外他和太太每年各支付7,000元保費，各投保了一份住院保障計劃，蘇先生印象中住院保障的賠償上限約30萬元，但不太肯定。



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個人財富管理需要有四大重點，我稱為「MICE」，分別是Medical protection（醫療保障），Income planning（收入規劃），Cash flow planning（現金流規劃）及Expenses planning（支出規劃）。我告訴蘇先生他不用擔心收入（I）及現金流（C），但另外兩項便要注意。雖然我沒有看過蘇先生的住院保障計劃詳情，但從保障額及保費估計，應該只是一份基本保障，所以他的醫療保障（M）規劃不足，60歲及以上人士要及早跟進。蘇先生亦說他自己身體並不算很健康，假如他不趁現在還能夠申請到更全面的醫療保障，到不幸身體出現問題時便不能投保，到時便後悔莫及。所以就算身體狀況不理想而有機會申請時被保險公司要求增加保費，都應該要安排。

至於他們準備中的住院保障計劃保費儲備方面，我認為40萬元只能夠應付他們目前的基本計劃，但他們需要更全面的保障，所以現有儲備應該不足夠，我認為他們應該善用目前的存款來增加儲備，例如可以透過增加儲蓄保險計劃，為未來用完現有年金儲蓄計劃的儲備後，能繼續提供支付保費的安排。蘇先生經解釋後恍然大悟，知道二人的醫療保障不足，他追問如果保障額上限增加至100萬元是否足夠，由於他們沒有危疾保險，如果面對嚴重疾病或意外而需要做大型手術或長期治療的話，100萬元並非一個足夠的保障額，我建議他們可以考慮每年保障額上限最少300萬元的安排。



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蘇先生留意到有些機構專為保險公司產品評級比分，他問是否可靠。我個人並不太關心這類的比較，原因是保險產品不同於投資產品，後者很直接地比較回報及風險，但保險產品從保障出發，每間保險公司產品都各有特色及定位，難以用一套「標準」來衡量，否則在評分比較低的產品在自由競爭的商業社會自然便被淘汰。不過我都建議蘇先生可以利用他們提出的考慮因素來分析自己的產品是否能滿足他的需要。事實上，針對住院及危疾等醫療保險產品，我較着重是跟進的保險代理人是否專業，因為客戶對產品了解一定很有限，甚至有誤解，如果只根據這些機構的評分來選擇產品，可能會撞板，倒不如尋求一些可信賴的專業保險顧問幫忙更好。

蘇先生目標是每月5萬元生活費，主要包括平常的生活需要，他笑說並未計算旅行支出。蘇先生說：「我們要去旅行的」。享受旅行的人士一年相信二至四次外遊是基本的，甚至會更多，兩夫婦每次旅行支出可能都要三數萬元，所以我建議他在每月恒常生活費以外，應該加2萬元作為享受生活支出，避免將來用多了而沒有做準備，令資金不足以應付整個退休的生活需要。這便是支出規劃（E）的問題。不論你在哪個人生階段，都可以用MICE來進行理財規劃。

蘇先生未和我商討前，考慮過是否應該將400萬元存款用來購買車位收租，但考慮到收益率低及未來升值潛力後，他覺得不可行。我建議他先保存等同一年生活費的存款，其餘存款可以配置到派息基金及儲蓄保險組合。當然現有的股票組合亦需要檢討，弄清楚是否可滿足退休階段的財務需要。

最後蘇先生問到5至10年後應否將自住物業申請逆按揭。他們的收租物業樓齡20多年，而自住物業是新樓，只有少於10年樓齡，就算再住十年八載都未必需要裝修，所以用作退休很合適。如樓齡較高而必需裝修的話，支出隨時要數十萬到百萬，所以回應蘇先生有關申請安老按揭問題，由於他評估過雙方家庭都沒有人需要他們照顧，因此利用安老按揭製造退休入息亦是合理做法。

為了能夠增加收益，我建議蘇先生申請不多於15年年金收入期的安老按揭，毋須申請終生，因不用擔心將來受益人贖回物業時因為較早獲取資金而需要支付較多利息。

除了MICE理財規劃外，當然亦要照顧日常生活需要。退休之後空餘時間增加，如果未能好好運用，便容易出現情緒波動，甚至被人有機可乘而被騙，所以我最後建議蘇先生要開始為自己及太太退休後的生活定立一個時間表，可以更充實地享受生活。

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

以上內容節錄自《iMoney》830期「你財策劃師」。



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撰文：陳詠妍