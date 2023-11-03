【清酒新世界@iM網欄】山丹正宗．六

酒類製造業作為愛媛縣產業的核心，與食品飲料、旅遊業等有著深厚的聯繫，是支撐當地經濟的重要產業。2020年開始，由於新型冠狀病毒的傳播，酒精飲料的需求減少了一半，造成了極大的損失，因此愛媛縣清酒釀造協會、東京農業大學和日本農業大學聯合研究，從當地的原生花卉「櫻姬」中分離出的花酵母釀製成Ehime Sakurahime系列，並精選了四種具有不同香氣和味道特徵的花酵母，重點是與只有在瀨戶內海和日本兩片海洋的豐富自然環境所包圍的食物寶庫中才能找到的食材和菜餚搭配。

愛媛縣共22家酒造參與「愛媛櫻姬系列」，每家酒造都使用花酵母和愛媛縣的原材料(包括酒米和水)釀造清酒，完全是愛媛縣釀造的新世代清酒。「愛媛櫻姬系列」分4大類型：Type-1代表Tropical，帶有淡淡華麗的水果香，適度的甜味和清爽的酸度達到了良好的平衡；Type-2代表Clear，清爽柔和、口感優美的清酒，能釀造出平靜而微妙的清新香氣令人食慾大開；Type-3代表Well balance，帶出的香氣能讓人想起甜瓜和松樹，濃鬱的酸度與適中的甜味完美融合；而Type-4代表Rich，具有濃鬱的香氣和清爽的酸度，優雅、圓潤和醇厚的口感，讓人感覺華麗無比。

「山丹正宗 華帯」(Hana-Obi)正是採用了「愛媛櫻姬系列」的Type-4，而這款清酒以女性和服腰帶的設計令人印象深刻，並呈現端莊的日本女性形象。它是以愛媛縣產的雫姫米為原料，精米步合為50%的純米大吟釀，採用室町時代罕見的「水酛」製作方法製成。不僅美麗，而且還有令人著迷的味道，令人想起乳酪清爽的酸度和輕微的荔枝香氣。

水酛是最古老的製造方法，據說起源於室町時代。江戶時代最好的釀酒技術書籍「童蒙酒造記」指出，根據季節的自然釀造方法分別為夏季的水酛、春秋季的煮酛和冬季的生酛。水酛也是菩提酛的分支，把生米和蒸米浸泡在水中產生天然乳酸菌，然後使用含乳酸的水進行釀造。由於夏季氣溫較高，在高溫下發酵速度較快，而水酛製造法的特點是各種天然乳酸菌都處於活躍狀態。

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株式会社八木酒造部

地址：愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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