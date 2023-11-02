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【大行點睇】時富：快手第三季盈利料有驚喜 可趁低吸納 予目標價80元

股樓投資 22:26 2023/11/02

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，快手（01024）用戶基礎十分穩定，預計公司第三季度淨利潤將高於預期，按市銷率（Prics/Sales）2.4倍計算，給予目標價80元。

他指出，快手是國內規模第二大短視頻平台，今年第二季度平均每日活躍用戶（DAU）為3.76億，單用戶日均使用時長達117分鐘，用戶基礎十分穩定。受惠於成本優化，預計公司第三季度淨利潤將高於預期，收入將呈快速增長。另外，預計公司未來電商業務表現扎實，總銷售增長和收費率增長勢頭保持良好。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

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綜合以上所述，預測快手2023年營收為1,154億元人民幣，三年年均複合增長率(CAGR)為18%；2023年全年淨利潤為48億元人民幣。

採用現金流量折現法（DCF）測得的公司合理值為82元；DCF相對估值法下，預測公司2024年平均市銷率為2.19倍。考慮到公司電商業務及綫上行銷業務的增長潛力，加上集團強勁的業績釋放能力，綜合絕對估值法和相對估值法，給予公司2024年2.4倍市銷率，市值3,524億元，目標價80元。建議投資者在回調時適量增持股票。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁

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記者：李兆明

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