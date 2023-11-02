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【美股業績】星巴克上季營收及盈利勝預期　股價早段升逾一成

股市 22:06 2023/11/02

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【美股業績】星巴克上季營收及盈利勝預期

星巴克（Starbucks，美：SBUX）截至10月1日止第四財季，營收93.7億美元，按年增長11.4%，高於市場預期的92.9億美元，淨利潤爲12.2億美元，按年升38.8%，每股盈利爲1.06美元，高於市場預期爲0.97美元。

星巴克業績好於預期，刺激股價於早段升逾一成，升11.3%，報101.625美元。

季內，全球可比同店銷售升8%， 主要得益於平均客單價上升6%和可比交易量增長2%。國際可比同店銷售升5%，雖然平均客單價跌1%，但可比交易升6%。

而中國市場期內可比同店銷售升5%，主要受惠可比交易升8%，抵銷了平均客單價跌3%。

星巴克於第四財季淨開了816間店，截至10月1日止，集團共有38,038間店，當中16,352間在美國，6,806間位於中國。

回購方面，集團在第四財季內回購了310萬股普通股，總值3億美元，全財年共回購了10億美元。

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編輯：袁諾曦

星巴克（Starbucks，美：SBUX） 星巴克 美股
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