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【美股焦點】Palantir第三季收入按年升17%勝預期　受惠AI產品需求強勁　股價曾升超過2成

股市 22:07 2023/11/02

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數據分析企業Palantir（美：PLTR）第三季業績理想，收入按年升17%，至5.58億美元，略高於市場預期，期內淨利潤達7200萬美元，成功扭虧為盈，經調整每股純利為0.07美元，亦較市場預期0.06美元為佳。股價在美股開市後節節上升，最多曾超過2成，暫報17.93美元。

公司商業客戶大增

集團指，由於市場對其新的人工智能（AI）產品的需求強勁，令公司連續第四個季度實現盈利。公司首席執行官Alex Karp表示，集團利潤達到成立20年來的最高水平，現在已有資格被納入標普500指數。

以往公司的主要業務往來，來自政府客戶，相關業務收入第三季按年增長12%，至3.08億美元，遜市場預期3.19億美元。惟公司美國的商業客戶數量在第三季增長了37%，達到181家。與此同時，商業業務收入按年增長23%，至超過2.5億美元。公司首席財務官David Glazer表示，第三季政府支出放緩反映了與預算相關的短期不確定性。

公司預期，今年調整後營業利潤將在6.07億美元至6.11億美元之間，高於市場平均的5.77億美元。預計全年收入約爲22.2億美元，同樣略高於預期。

值得留意的是，自俄烏衝突爆發以來，烏克蘭國防軍一直在使用該公司的軟件，並且，該公司已經在以色列開展超過十年的業務。不過，Palantir拒絕就其人工智能軟件在當前衝突中所扮演的角色發表評論。

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編輯：葉志偉

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