  • 25°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 22:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日至HOT】港媽内地買樓花$8萬豪裝1200呎大屋｜10萬港元定存息4.9厘｜減辣無助樓市

股市 21:54 2023/11/02

分享：

分享：

記者：譚志偉

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

北上置業丨港媽内地買樓花$8萬豪裝1200呎大屋 一家三口逢周末北上度假

醫學美容丨「5類醫美」項目很危險　醫美專家 : 又痛又貴還提高致癌風險

【港元定存】10萬港元定存息4.9厘 借零息稅貸無本生利可行嗎？

每日成交焦點│減辣無助樓市 蝕讓仍連連 有持貨超過10年都要蝕！

樓市錦囊│新住宅印花稅(NRSD)減半利換樓 呢類單位有望受「沖喜」跑出

港媽内地買樓花$8萬豪裝1200呎大屋｜10萬港元定存息4.9厘｜減辣無助樓市

欄名 : 今日至HOT

最新專欄文章 更多

【今日至HOT】保溫杯裝咖啡茶會中鉛毒？｜定期新舊資金5厘｜首置客斥1,000萬買愛海頌3房
2023/11/01
【今日至HOT】保溫杯裝咖啡茶會中鉛毒？｜定期新舊資金5厘｜首置客斥1,000萬買愛海頌3房
【今日至HOT】醫生揭一家品致性早熟｜1個月10厘優惠延期｜大埔豪宅呎價1萬有找
2023/10/31
【今日至HOT】醫生揭一家品致性早熟｜1個月10厘優惠延期｜大埔豪宅呎價1萬有找
【今日至HOT】女主管出現2症狀揭患乳癌末期｜英鎊突現17.5厘破頂息｜「數碼港元」一文看清銀行回應
2023/10/30
【今日至HOT】女主管出現2症狀揭患乳癌末期｜英鎊突現17.5厘破頂息｜「數碼港元」一文看清銀行回應
【今日至HOT】HK Express 10元起機票未來3日開搶｜定存以外月收息5厘選擇｜鄭子誠伴太太抗情緒病令愛昇華
2023/10/27
【今日至HOT】HK Express 10元起機票未來3日開搶｜定存以外月收息5厘選擇｜鄭子誠伴太太抗情緒病令愛昇華
【今日至HOT】全港6大牙科津貼項目一覽｜港元定存再現13厘破頂息｜大圍溱岸8號高層4房議價62萬沽
2023/10/26
【今日至HOT】全港6大牙科津貼項目一覽｜港元定存再現13厘破頂息｜大圍溱岸8號高層4房議價62萬沽
港股 醫美 稅務貸款 成交 港元 印花稅 美容
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股業績】星巴克上季營收及盈利勝預期　股價早段升逾一成

下一篇文章

【美股開市】美滙美債息齊跌　道指升217點、納指升1.2%，Tesla升3%　蘋果收市後公布季績（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款