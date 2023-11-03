▲ 【分析】儲局議息後 市場如何與儲局「講數」？

聯儲局維持聯邦基金利率不變，符市場預期，儲局主席鮑威爾記者會後，又是一輪博弈的過程，市場如何與儲局「講數」？

儲局議息進度分為3個階段，第一是議息結果公布後，市場反應；第二是儲行官員公開發表講話，以回應市場；第三是密集數據期。

鮑威爾重申FOMC（聯邦公開市場委員會）是根據數據表現，才決定息口決策，現時通脹仍高，然而勞工市場放緩，市場作出即時評論指，「鮑威爾放鴿」。

為何有此「放鴿」結論呢？可能是根據鮑威爾的內容，抑或是其他原因，都不重要，重要是鮑威爾記者會後，市場要有一個即時回應，如果這個判斷如果是錯的，儲局官員會在下一階段作回應。

鮑威爾強調要與市場有充份的溝通，所以儲局議息結果，都會符市場預期，縱使市場可能不同意議息結果。

利率期貨工具就成為儲局與市場溝通的橋樑，鮑威爾為首的儲局官員，經常評論利率期貨預期，例如去年底，市場已認為加息周期見頂，而利率期貨亦顯示投資者估減息，儲局官員不斷出來講話，指不考慮減息，講到利率期貨顯示，當次議息已沒有過半機會減息為止。

而現時多了一個橋樑，是美國10年期債息，多位儲局官員近期都有評論債息，甚至議息聲明為此而多了一個字「financial」，講關注金融緊縮。

鮑威爾在議息後一般會給市場兩個選擇，例如講明加息0.5厘或0.75厘，以及加息0.25厘或0.5厘，以至現時是加息0.25厘，或繼續觀望才加息。

鮑威爾今次又「放鴿」，市場更預期加息周期完結，大家對前景都有個主觀看法，大戶部署上，如果是真鴿，美國10年期債息應比現時更大幅度回落，然後是看儲局官員回應，繼續追睇關鍵數據，尤其是上次點陣圖顯示年內仍有機會加息。

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記者：譚志偉