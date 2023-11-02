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【日圓走勢】 日央行據報考慮明年退出超寬鬆政策　日圓滙價略回升至150

股市 20:46 2023/11/02

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日央行據報考慮明年退出超寬鬆政策

日本央行日前已宣布再放寬10年國債長期收益率上限至1%，市場觀望日央行何時退出超寬鬆政策。外電引述消息指，日央行行長植田和男考慮可能明年退出長達十年的寬鬆政策。

美元下跌下，日圓滙價稍回升，現報150.19，每百日圓兌港元報5.21。

報道指，若要執行，退出策略可能需要包含一點運氣，主因考慮到中東衝突在內的全球不確定性、美國經濟能否實現軟著陸，以及中國增長軌道的擔憂。

據指，植田和男將堅持在任期六個月內確立的模式，即是逐步退出寬鬆政策，同時保持上一任央行行長的鴿派言論。

有消息人士指，日央行現在的主要訊息是維持超寬鬆政策，即使這似乎與實際行動互相衝突。另有消息指，鑑於經濟前景的不確定性，日央行可能希望至少等到明年春季才能實現政策正常化，加上在退出前有不少障礙要清除，這樣，日央行保持鴿派就合理了。

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編輯：袁諾曦

日本央行 日本 日圓 經濟
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