【英國加息】英倫銀行不加息符市場預期　料利率維持高位至明年第三季　英鎊兌港元9.55算

英倫銀行宣布，維持利率不變，基準利率續維持5.25厘，符合市場預期。央行預期銀行利率在明年第三季之前保持在5.25%左右，然後到2026年底逐漸下降至 4.25%，低於8月份預測。英鎊滙價在消息公布後靠穩，英鎊兌美元暫報1.22，兌港元9.55算。

央行料明年第三季才減息

英倫銀行決策官員是次以6比3的比數通過跳過加息，上一次為5比4，有3位官員認為利率應加息至5.5厘，反而官員對利率走向的分歧收窄。央行指，將在足夠長的時間內實施足夠的限制政策，令通脹回落至目標。又預期銀行利率在明年第三季之前保持在5.25%左右，然後到2026年底逐漸下降至 4.25%，低於8月份預測。

央行指，自上次會議以來，已開發經濟體的長期國債利率有所上升，美國的GDP成長率強於預期。 已開發經濟體的潛在通脹壓力仍較高。中東事件發生後，石油期貨上升，天然氣期貨價格幾乎沒有變動。預計當地今年第三季GDP將持平，差過8月報告中的預期。部分市場調查則顯示第四季度產出略有收縮，預計第四季GDP成長0.1%，也較早前預期為弱。

預期通脹明年第二季降至3.75%

英倫銀行貨幣政策委員會繼續考慮廣泛數據來表達其對勞動力市場活動發展的看法，而非專注於單一指標。在經濟活動低迷的背景下，今年下半年就業增長可能會放緩，且幅度將比8月報告中的預測更大。職位空缺的下降和調查顯示招聘困難的緩解也表明勞動力市場的寬鬆。

英倫銀行又指，9月和第三季的12個月CPI通脹率均降至6.7%，低於8月預期，很大程度反映核心商品價格通脹低於預期。雖然通脹仍遠高於2%目標，但預計將繼續大幅下降，今年第四季降至 4.75%，明年第一季降至4.5%，明年第二季跌至3.75%。 預計下降原因會是能源、核心商品和食品價格通脹下跌，以及明年1月份之後，服務業通脹有所下降。

在貨幣政策委員會最新的最有可能的預測中，以市場隱含的銀行利率路徑為條件，消費者物價指數通脹到2025年底將回到 2% 的目標。

相關文章：

【美國加息】聯儲局議息後各大投行點睇？ 景順：美國10年期債息已見頂、或開始下行

【主權基金】日本國家養老基金上季虧損6832億日圓 日本國債投資回報跌幅創紀錄

編輯：葉志偉