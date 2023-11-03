【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人

獵頭公司Morgan McKinley一項調查顯示，約72%的新加坡雇主計劃在2024年提高某些緊缺職位的薪資水平。調查也顯示，41%的新加坡專業人士表示計劃在未來6個月內積極尋找新工作。

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Morgan McKinley的調查指，80%的公司或組織認為，2023年的招募競爭「非常」或「相當」激烈。調查發現，近40%公司在過去6個月失去了招募新人才的機會，因為他們在薪資和福利方面的競爭力不足。儘管競爭激烈，43% 的新加坡企業仍計劃在未來6個月內招募員工。

Morgan McKinley新加坡董事總經理Gurj Sandhu表示：「儘管新加坡的招聘需求較疫情後高𡶶大幅回落，但頂尖人才的招聘仍在進行，且一直很困難。」他指出，求職者的擔憂、國際人才離開，使新加坡的技能短缺日益擴大，招聘過程漫長是造成這一趨勢的因素。

在求職者方面，41%受訪新加坡專業人士表示計劃在未來6個月內積極尋找新工作。63%的人表示，他們對自己的方案持「中立」、「不滿意」或「非常不滿意」的態度。新加坡全職工人平均每月收入約為5,783美元（約45,253港元），相當於每年69,396美元（約54.3萬港元）。Morgan McKinley表示，60%新加坡專業人士對2024年加薪持樂觀態度。

調查指，最想要的五項工作福利是獎金、在家工作、彈性的工作時間、健康和福祉支援以及健康保險。Gurj Sandhu表示，隨著公司緊縮開支，他們現在在招募方面更具挑戰。

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責任編輯：李智賢

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