▲ 【業績│中概股】汽車之家第3季經調整淨利6.04億人幣 按年增2.3%

汽車之家 （02518） （美：ATHM）公布第3季業績，期內淨收入總額19.06億元，按年增3.4%；純利4.95億元，按年增13.8%；經調整淨利6.04億元，按年增2.3%。汽車之家主席兼首席執行官龍泉表示，第三季收入結構優化，在線營銷及其他業務繼續帶動整體業務發展，淨利潤率也趨穩定。

三大業務方面，汽車之家上季媒體服務收入為4.77億元，按年跌14.1%；線索服務收入為人8.30億元，按年增2.6%；在線營銷及其他收入為5.99億元，按年增25.2%。汽車之家營業成本按年增13.0%至3.30億元；銷售及市場費用為9.35億元，按年增8.4%。

汽車之家首席財務官曾岩稱，上季升級汽車之家能源空間站，嘗試把二手車業務引入到新零售門店中，除了提供多品牌新能源汽車的一站式選購服務外，還利用天天拍車的車輛處置能力，向消費者提供賣舊買新的換購服務。目前，新零售門店已在全國 13個城市開工建設，未來，將繼續打通線上和線下渠道。

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