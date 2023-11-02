【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題

▲ （由左至右）社企民間高峰會籌備委員會副主席魏華星先生、社會創新及創業發展基金專責小組主席李正儀博士，JP、社企民間高峰會顧問張健利資深大律師、香港特別行政區房屋局局長何永賢女士、社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧女士、香港特別行政區民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP丶香港社會創業論壇主席張益麟先生, MH及社企民間高峰會籌備委員會副主席黃英琦女士, JP 於開幕典禮上合照。

第16屆社企民間高峰會今（2日）於香港灣仔會議展覽中心揭幕，主題為「跨界創新 福祉永續」，旨在提升社會大眾對可持續福祉的關注，並聚焦於社會共融、營商為善及環境永續等關鍵議題。大會邀請到超過70位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓，深入理解福祉在建立繁榮與永續社會中所發揮的關鍵作用，並在營商和金融、藝術和文化及科技和創新3個領域中，探討如何在跨界協作下，實現福祉永續。

【香港零售】香港零售銷售連升10個月 大新料續平穩

一連3天的「國際研討會」，橫跨不同主題的交流研討及活動，例如本年度首辦的跨界「拉闊對話」、由香港運動員分享的「社區故事」以及「我有 ′SAY′ 青年創業交流日」等，讓參加者透過親身體驗及交流，連繫社創界及各個界別的熱心人士，重塑社會共融、營商為善及環境永續，提升社區包容性及市民的生活質素。

▲ 第十六屆社企民間高峰會於灣仔會議展覽中心揭幕，展開為期3天的國際研討會以及一系列活動。

社企數目大增

社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧於開幕禮致辭時表示：「過去3年疫情揭示身心靈健康的重要性。我們注視到社會復常後，各行各業偏重追求經濟增長，容易忽略大眾福祉，故此我們以『Sustainable Wellbeing+ 跨界創新 福祉永續』為今年主題，其中『＋』象徵對社會創新的堅定承諾。高峰會會深入探索全民福祉於建立繁榮永續社會的角色，強調社會、經濟和環境因素的相互影響，對提升人們的生活質素至關重要。」

▲ 社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧致歡迎辭。

主禮嘉賓香港特別行政區房屋局局長何永賢表示，社企數目近年大幅增長，可見社企發展逐漸蓬勃，而當中不乏社企發展房屋項目，為有需要人士解決住屋問題，幫助他們向上流動。房屋議題一直受到政府和大眾關注，第16屆社企民間高峰會以「跨界創新 福祉永續」作為主題，正好讓跨界別人士有機會在不同領域中探討實現福祉永續的方案，為香港構建可持續的未來。

▲ 香港特別行政區政府房屋局局長何永賢為社企民間高峰會2023開幕典禮致辭。

營造青年創業環境

「國際研討會」的第二天將圍繞3大主題討論：主題一「營商創效」– 分享創效投資的新興趨勢與機遇；主題二「藝文創新」– 探討如何透過藝術和文化提升社會福祉；主題三「跨界創科」– 以智慧利民為題進行學術論壇，從多學科視角探究人工智能（AI）能如何幫助弱勢社群改善生活，推動社會共融。

▲ 香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正為社企民間高峰會2023開幕典禮致辭。

大會將於第三天舉辦3場「社創體驗活動」，讓各界人士能夠親身從「永續路線」、「藝文路線」以及「慢活路線」3條路線深入各個社區，認識社會創新。而閉幕環節「我有 ′SAY′ 青年創業交流日」，主要由青年社創者向各界伙伴展現他們的創新理念和項目，同時探討如何營造有利於青年社會創業的環境，並為他們提供更多的支持。

【香港零售】9月零售升13.0% 分析師看好第4季消費市道

責任編輯：曾海倫

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。