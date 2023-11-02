【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題

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第16屆社企民間高峰會今（2日）於香港灣仔會議展覽中心揭幕，主題為「跨界創新 福祉永續」，旨在提升社會大眾對可持續福祉的關注，並聚焦於社會共融、營商為善及環境永續等關鍵議題。大會邀請到超過70位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓，深入理解福祉在建立繁榮與永續社會中所發揮的關鍵作用，並在營商和金融、藝術和文化及科技和創新3個領域中，探討如何在跨界協作下，實現福祉永續。
一連3天的「國際研討會」，橫跨不同主題的交流研討及活動，例如本年度首辦的跨界「拉闊對話」、由香港運動員分享的「社區故事」以及「我有 ′SAY′ 青年創業交流日」等，讓參加者透過親身體驗及交流，連繫社創界及各個界別的熱心人士，重塑社會共融、營商為善及環境永續，提升社區包容性及市民的生活質素。
社企數目大增
社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧於開幕禮致辭時表示：「過去3年疫情揭示身心靈健康的重要性。我們注視到社會復常後，各行各業偏重追求經濟增長，容易忽略大眾福祉，故此我們以『Sustainable Wellbeing+ 跨界創新 福祉永續』為今年主題，其中『＋』象徵對社會創新的堅定承諾。高峰會會深入探索全民福祉於建立繁榮永續社會的角色，強調社會、經濟和環境因素的相互影響，對提升人們的生活質素至關重要。」
主禮嘉賓香港特別行政區房屋局局長何永賢表示，社企數目近年大幅增長，可見社企發展逐漸蓬勃，而當中不乏社企發展房屋項目，為有需要人士解決住屋問題，幫助他們向上流動。房屋議題一直受到政府和大眾關注，第16屆社企民間高峰會以「跨界創新 福祉永續」作為主題，正好讓跨界別人士有機會在不同領域中探討實現福祉永續的方案，為香港構建可持續的未來。
營造青年創業環境
「國際研討會」的第二天將圍繞3大主題討論：主題一「營商創效」– 分享創效投資的新興趨勢與機遇；主題二「藝文創新」– 探討如何透過藝術和文化提升社會福祉；主題三「跨界創科」– 以智慧利民為題進行學術論壇，從多學科視角探究人工智能（AI）能如何幫助弱勢社群改善生活，推動社會共融。
大會將於第三天舉辦3場「社創體驗活動」，讓各界人士能夠親身從「永續路線」、「藝文路線」以及「慢活路線」3條路線深入各個社區，認識社會創新。而閉幕環節「我有 ′SAY′ 青年創業交流日」，主要由青年社創者向各界伙伴展現他們的創新理念和項目，同時探討如何營造有利於青年社會創業的環境，並為他們提供更多的支持。
責任編輯：曾海倫
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