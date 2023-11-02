【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】嫌清水麵包太單調？ 香港行山士多美食攻略

秋風起，又到上山的好時候，大東山芒草逐漸茂盛起來，上山人士亦見漸多。我們常說上山要帶備充足的糧水，但若途經士多小休一會，享用美點及飲品，亦是上山的樂趣之一，在這裡簡介部份山徑會途徑的熱門士多及特式美食，讓大家可以盡情「食住玩、玩住食」。

▲ 看到大東山芒草，相信很快又很多人過來打卡了。

嶂上—許林士多

嶂上許林士多半年前被勒令拆除違設施而成為新聞主角之一，這裡可以享用豆腐花、餐蛋麵及啤酒，更有大狗及小牛在附近，可以與他們一起玩，打成一片。

▲ 小弟差不多每次來都會吃一碗餐蛋麵。

▲ 年初來的時候，在士多旁小牛剛剛出世。

大帽山—連姐茶水亭

講到行山士多又怎可以不提到大帽山的連姐茶水亭，除了豆腐花啤酒汽水，這裡亦設有自助加水，只要大家帶備水樽就可以按量收費加水，為環保出一分力。大家亦可以與連姐拍照打卡，她亦很喜歡拿出「大帽山精神」字句與大家合照。最近連姐更引入無酒精啤酒，大家就不怕飲完不能繼續行山吧。

▲ 與連姐打卡成山友指定動作。

▲ 無酒精啤酒10元支。

慈雲山獅子亭—恆益商店

恆益商店以知名度而言，相信是僅次於連姐茶水亭，因為位處熱門行山地點麥理浩徑及衞奕信徑的中間點，若全走這兩徑，很大機會需要在這裡補給。除了豆腐花及杯麵汽水之外，夏天還有消暑西瓜供應，大熱天時山上吃口大西瓜，實在冰涼透心，爽爆！

▲ 恆益在比賽日子晚上亦開店營業，成為山友重要補給點。

▲ 夏天限定—西瓜。

海下—好景茶座

行山去到西貢海下，當然要試試地道的海下海膽炒飯，早兩年售價約$120一碟，不知現時有否加價，這裡亦是練習HK100路線的熱門補給點。

▲ 好景茶座提供炒粉麵飯。

▲ 海膽炒飯及蠔餅味道不錯。

蒲台島—灣仔士多

蒲台島有不少山徑可行，下船出發前可先在蒲台島碼頭旁吃個紫菜餐蛋麵，蒲台島紫菜特別好吃，行完山更可買紫菜回家，先煎香再吃特別好味。

▲ 粉紅牆身特別易認。

▲ 蒲台島紫菜餐蛋麵。

分流—陳記士多

去大嶼山行山行一整天，例如鳳凰徑或「劏大嶼」的熱門路線，分流是其中一個途經的熱門補給地點。日間時份附近無遮擋烈日當空，在這裡坐下一會十分舒服。老闆很好客，還記得早幾個月夏天，他在自己所種的荔枝樹摘下荔枝給我們山友品嚐，更不收我們任何分文。搜尋這士多以往的資料，老闆更曾請山友吃茶果及附近石灘的鬼爪螺呢，但當然這些不是必然，要看看大家有沒有「緣份」，當然還要先「幫襯」啦！

▲ 新鮮荔枝鮮甜味美。

▲ 陳記士多旁的荔枝樹。

荔枝窩—明記茶座

想再吃得豐富一點，不妨走走新界東北山徑，走到荔枝窩不得不嘗著名的黃酒雞及客家炆豬肉，附近士多還有特式水果茶，十分消暑解渴。吃飽過後不妨參觀荔枝窩地質教育中心及荔枝窩故事館，了解該處地質特色及農村歷史，然後還可坐街渡回馬料水呢！

▲ 只是看這菜單已覺吸引。

▲ 黃酒雞必試，非常好吃。

深屈—海角7號

東澳古道行山必經村落，深屈在中間點，補給一流。必試蠔餅、綠豆沙及五花茶，記得以前有山友講過夏天有楊桃汁，十分好喝，但一直未有機會遇上。

▲ 未能喝到楊桃汁，喝五花茶及吃綠豆沙也很涼快。

▲ 深屈幾間士多都有蠔餅等美食供應。

其實還有很多山徑士多未能盡錄，例如谷埔松記士多的客家菜、鳳坑宋伯山水豆腐花及茶果、深涌農莊的雞粥蠔餅，大家行山時就不要錯過了！

▲ 鳳坑宋伯山水豆腐花。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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