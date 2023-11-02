煤氣烹飪中心辦法國IDE專業烹飪文憑 法國米芝蓮星級名廚親授烹飪秘技

不少港人愛下廚，全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的法國廚師會（Disciples Escoffier），為香港帶來具完整架構的傳統法國 IDE 專業烹飪課程 －「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及「烘焙藝術文憑」，大家留港亦能一圓成為正宗法菜廚師的夢。 學員經過為期約九個月的訓練，順利畢業，可獲 Disciples Escoffier 頒發「法國 Disciples Escoffier 文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，並具備在法國做執業廚師或開設餐廳的資格。

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【青姐話】築緊底？ 再尋底？

自課程開辦以來，已訓練出超過 300 位專業廚師，亦吸引不少城中名人及專業人士報名，常中包括梁詠琪、梁祖堯、苟芸慧及劉心悠等等。於今年新增的「烘焙藝術文憑」課程已於8月31日舉行了首屆慈善畢業典禮，是次畢業典禮亦是首個於新法國領事官邸舉行的公開活動。當天，法國駐港澳文化、教育及科學領事 Benjamin Cabouat亦有出席活動及恭賀各畢業生。學員同心協力製作出 10 多款烘焙鹹點及甜點，更合力炮製出整枱烘焙作品。一眾賓客共同見證並祝賀各位優秀畢業生順利畢業。是次畢業禮收益更全數捐贈給 REN Hong Kong， 支持本地有意投身飲食服務業的青少年。



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以上法國 IDE 專業烹飪文憑，於設備完善的煤氣烹飪中心進行，讓學員可以輕鬆在香港學習，掌握全面的廚藝技巧，「煤氣烹飪中心 x 法國 IDE 專業烹飪文憑」課程 7 大優點：

1.通過考核後可獲頒法國教育部頒發「#法國廚藝訓練證書」，合資格於海外開設餐廳

2. 由法國米芝蓮星級名廚或國際知名大廚親授烹飪秘技

3. 毋須抽身離港上課

4.煤氣烹飪中心課室設備嶄新, 專業優質

5.專業導師團隊提供針對學員個人及全面性培訓

6.小班教學(每班只收 16 名學生)，確保學生有充足及即時的實戰經驗

7. 有機會於高級食府享有寶貴實習機會

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「法國烹飪藝術文憑課程」- 540 小時課程

－ 從專業的刀具處理，法國烹飪術語，廚房安全到先進的烹飪技巧，至傳統的法國烹飪技巧和知

識。

－ 提供法國米芝蓮星級和主廚的實用培訓和示範。

－ 包括廚師中的廚師 Auguste Escoffier (Le Guide Culinaire)的食譜。

－ 從產品起源和區域影響，獲取不同成分和醬汁的組合，稀有食材烹煮和擺盤術等知識。

－ 在法國餐廳，酒店或餐廳營業中取得事業發展的機會。



「法國糕餅藝術文憑課程」- 504 小時課程

－ 傳統，經典和法國區域糕點食譜的全面培訓，例如 petits fours, millefeuille, gâteaux de voyage 等

－ 掌握傳統的法國糕餅製作技巧，並以現代的視野及創造力創作出高水準的糕餅。

－ 技術培訓，創意和實踐是學習法國糕點的關鍵。

－ 由知名的法國廚師組成的 480 小時的強化訓練。

－ 使用簡單食材轉化為精湛的烹飪風格。



「法國麵包藝術文憑課程」- 368 小時課程

- 從基礎的法國麵包知識到傳統和現代麵包製作技巧

- 學習麵包的製作技巧，並了解咖啡廳的商業營運知識，為職業發展打下堅實的基礎

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

中華煤氣有限公司致力推廣專業級明火烹飪教學的煤氣烹飪中心已領導香港廚藝教育超過 46 年，於 2014 年與法國廚師會 Disciples Escoffier 合作引入當時亞洲首個由法國政府認可及頒發証書的烹飪藝術文憑課程，不單由米芝蓮星級國際知名大廚擔任導師，學員亦有機會前往米芝蓮星級餐廳或星級酒店實習，而畢業後更可獲頒法國政府認證的『法國廚藝訓練證書』，取得法國執業或開餐廳的資格。



新一屆法國 Disciples Escoffier「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及「烘焙藝術文憑」課程現正招生，把握成為專業法廚機會，課程資料詳情，請查閱： https://escoffier.towngascooking.com/

查詢：6928 5359 (辦公時間 9:00-19:00)

電郵 : towngas.cooking@towngas.com

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撰文：陳詠妍