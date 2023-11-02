▲ 【數字人民幣】許正宇：若監管及技術就緒 擬讓遊客用數字人民幣增值八達通

財庫局局長許正宇出席香港金融科技周FinTech Week時透露，八達通正與中銀香港 （02388） 研究新數字人民幣應用場景，如獲監管機構批准和技術上準備就緒，財庫局歡迎八達通推展下一步計劃，擬訂方便訪港內地旅客在香港使用數字人民幣的解決方案，讓他們透過旅客流動應用程式以數字人民幣為八達通卡增值。

今年較早時，八達通與中國銀行深圳市分行合作，在深圳市羅湖區設置自助發卡機，以便香港居民使用八達通流動應用程式購買數字人民幣硬錢包。此外，中銀香港亦推出數字人民幣服務，便利內地旅客在香港的零售商戶以數字人民幣作支付，同時提供便利選項讓香港客戶以香港個人銀行戶口為數字人民幣錢包增值。

許正宇演講後接受傳媒訪問時提到，過去一段時間，八達通公司與本地銀行有一定的合作，使無論北上的遊客或是南下的人士也能更好地使用數字人民幣，在對方市場進行零售交易，下一步，不單止利用對方市場的基建，更會利用自己市場的基建，更好地融合數字人民幣，讓內地遊客來香港時能利用香港的基建做好數字人民幣零售方面的結算。

對於八達通是否已經準備就緒，許正宇稱，現時香港人用內地巿場的基礎設施，取得數字人民幣的硬錢包，即是不需要有內地戶口，下一步，不單是到對方的地方使用其基建，而是要令本地基建能更好地接受數字人民幣，這是下一步會推出。

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編輯：李哲毅