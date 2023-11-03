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【內房數據】雅居樂上月銷售跌27%　一文看清10月內房銷售表現（不斷更新）

股市 19:15 2023/11/03

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一文看清10月內房銷售表現

內房銷售表現續下滑，中指院表示，10月百大房企銷售額按年下降33.5%，按月下降7.5%。首10個月百大房企銷售總額為5.3萬億元（人民幣，下同），按年下降13.1%，降幅相比9月擴大2.8個百分點。

本網以一文形式，綜合各大房企10月銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

重溫9月內房銷售數據，按【下一頁】

 10月銷售首10個月銷售
股份數額（億，人民幣）按年變動數額（億，人民幣）按年變動
萬科 （02202） 318.3-0.8%3,124.4-9.9%
旭輝 （00884） 43.7/608.3/
雅居樂 （03383） 34.8-27%396.9-31.3%
合生創展 （00754） 14.3/267.2+2%

雅居樂 （03383） 10月的預售金額合計為34.8億元，按年跌27%，對應建築面積為23.4萬平方米，平均價為每平方米14,896元。首10個月預售金額合計為396.9億元，按年跌31.3%，對應建築面積為266.1萬平方米；平均價為每平方米14,918元。

旭輝 （00884） 10月合同銷售金額約43.7億元及合同銷售面積約35.9萬平方米，合同銷售均價約14,200元每平方米，股東權益應佔合同銷售金額約19億元。首10個月累計合同銷售金額約608.3億元，合同銷售面積約433.7萬平方米，合同銷售均價約15,100元每平方米，及公司股東權益應佔合同銷售金額約311.7億元。

萬科 （02202） 10月份實現合同銷售面積200萬平方米，合同銷售金額318.3億元，按年跌0.8%。首10個月累計實現合同銷售面積2,018.4萬平方米，合同銷售金額3,124.4億元，按年跌9.9%。

合生創展 （00754） 10月總合約銷售金額為約14.26億元，其中物業合約銷售約13.55億元。首10個月總合約銷售金額為約267.2億元，按年升2%，其中物業合約銷售約257.83億元，裝修合約銷售約9.37億元。

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編輯：袁諾曦

萬科企業（02202） 港股 合生創展（00754）
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